Петракова призначили головним тренером збірної України

Петраков офіційно призначений головним тренером збірної України

Виконком Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ,

Петраков позбувся приставки "виконувач обов'язків".

Контракт розрахований до 30 грудня 2022 року (тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі) з можливістю пролонгації за згодою сторін до 30 липня 2024-го (тобто на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024).

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