Джерело - УАФ.
17 листопада в Києві в приміщенні Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу.
Про це повідомляє пресслужба асоціації.
Одним із важливих рішень, ухвалених на засіданні, стало затвердження головним тренером жіночої збірної України іспанського спеціаліста Луїса Кортеса.
"Я вдячний УАФ за віру в мене! Готовий у своїй роботі не тільки допомагати національній жіночій збірній, але й використовувати свій досвід і знання для розвитку жіночого футболу в Україні загалом. Чудово усвідомлюю, наскільки цей напрямок є важливим для керівництва асоціації й української футбольної спільноти загалом, і матиму за честь долучитися до його розвитку", - зазначив Кортес.
Луїс Кортес народився 8 жовтня 1986 року в Леріді (Іспанія). Найкращий тренер жіночих команд 2021 року за версією УЄФА. Найкращий тренер жіночих команд Іспанії (2021). Переможець жіночої Ліги чемпіонів (2021). Із 2009-го по 2021 рік очолював жіночу команду ФК Барселона (Іспанія). Чемпіон Іспанії (2020, 2021). Володар Кубка Іспанії (2020, 2021). Володар Суперкубка Іспанії (2020). Успішно втілив проєкт розвитку жіночого футболу в Каталонії.
Раніше, Петракова призначили головним тренером збірної України.