17 листопада в Києві в приміщенні Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Одним із важливих рішень, ухвалених на засіданні, стало затвердження головним тренером жіночої збірної України іспанського спеціаліста Луїса Кортеса.

"Я вдячний УАФ за віру в мене! Готовий у своїй роботі не тільки допомагати національній жіночій збірній, але й використовувати свій досвід і знання для розвитку жіночого футболу в Україні загалом. Чудово усвідомлюю, наскільки цей напрямок є важливим для керівництва асоціації й української футбольної спільноти загалом, і матиму за честь долучитися до його розвитку", - зазначив Кортес.