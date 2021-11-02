FARE закликала покарати Бєсєдіна

Організація Футбол проти расизму в Європі (FARE) відреагувала на образливі висловлювання нападника Динамо Артема Бесєдіна про людей із нетрадиційною орієнтацією.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Ми вважаємо, що подібні висловлювання є неприпустимим і повинні мати дисциплінарні наслідки.

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Футбол не можна використовувати для пропаганди ненависті, гра будується на цінностях поваги – не має значення, який у тебе колір шкіри, віросповідання чи сексуальна орієнтація, усі мають однакове місце у грі.

Ми б рекомендували Бесєдіну пройти освітній курс про різноманітність – дізнатися більше про людей, які його оточують як освітній захід разом із дисциплінарним покаранням", – йдеться в повідомленні.