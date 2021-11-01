Нападник Динамо та збірної України Артем Бєсєдін виступив проти людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

Про це розповів сам футболіст.

"По-перше, це вже ненормально. Людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією взагалі не повинно бути. Є хлопчик, є дівчинка. Все!

Я відновлювався в Іспанії. Там реально люди женуть. У нас тут ще все по-божому. Їх купа, клуби, прапори, ходять за ручку. Я не можу на це дивитись.

У мене є син. Я не хочу, щоб він ріс і дивився на пі***ів. Я розумію, що це погано. Хлопчик із хлопчиком йдуть за ручку – це вони не женуть?

Тато і син? І ясна вилизують теж тато та син? Я що не можу відрізнити пі***аса від нормального?", – заявив Бєсєдін.