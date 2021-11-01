Джерело - Чемпіон.
Нападник Динамо та збірної України Артем Бєсєдін виступив проти людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією.
Про це розповів сам футболіст.
"По-перше, це вже ненормально. Людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією взагалі не повинно бути. Є хлопчик, є дівчинка. Все!
Я відновлювався в Іспанії. Там реально люди женуть. У нас тут ще все по-божому. Їх купа, клуби, прапори, ходять за ручку. Я не можу на це дивитись.
У мене є син. Я не хочу, щоб він ріс і дивився на пі***ів. Я розумію, що це погано. Хлопчик із хлопчиком йдуть за ручку – це вони не женуть?
Тато і син? І ясна вилизують теж тато та син? Я що не можу відрізнити пі***аса від нормального?", – заявив Бєсєдін.
Раніще, австралійський футболіст Джошуа Кавалло здійснив камінг-аут, що не сподобалось ексфутболісту збірної України. Бутко засудив такі прояви в футболі.