Джерело - Чемпіон.

Напередодні австралієць Джошуа Кавалло публічно оголосив, що він - гей. Це несподобалось колишньому футболісту Шахтаря та збірної України Богдану Бутку.

"Соромно має бути його партнерам по команді, які вітаються з ним за руку. Якщо ви це підтримуєте, то я - ні. Як можна мовчати, коли наші діти ростуть і дивляться на це все?", - написав футболіст у коментарях на Трибуні.

Після свого засудження Бутко продовжив уже в Instagram.

"Передаю вітання всім тим, кого так люблять. Гоміки, на вихід", - запропонував футболіст покинути свою сторінку.

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