Серхі Бархуан став тимчасовим наставником

Джерело - football24.

Наставник Барселони В Серхі Бархуан працюватиме з основною командою після відставки Рональда Кумана.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Він готуватиме команду до найближчих матчів і виконуватиме обов'язки головного тренера, поки каталонці не призначать нового наставника на заміну Куману.

Саме Бархуан, скоріш за все, повезе Барселону в Київ на матч Ліги чемпіонів проти Динамо (2 листопада). Хоча керівництво клубу докладає всіх зусиль, щоб запросити до того часу Хаві. Хаві стане наступним повноцінним тренером Барселони.

Відзначимо, що Серхі Бархуан захищав кольори каталонців у 1993-2002 рр. У груповому етапі Ліги чемпіонів 1997/98 він двічі виходив проти Динамо та був вилучений у поєдинку на Камп Ноу, який завершився тріумфом киян (4:0).