Динамо - Барселона: на трибуни буде дозволено пройти не всім

Перевірка буде здійснюватися перед входом на арену.

Джерело - Чемпiон.

Динамо обмежило доступ на трибуни під час матчу проти Барселони у зв’язку із введенням "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки на території міста Києва.

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Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності таких документів:

- негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції яке проведене не більш як за 72 години матчу, або

- негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до матчу, або

- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), або

- документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19

Перевірка буде здійснюватися перед входом на арену.