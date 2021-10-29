Динамо - Барселона: на трибуни буде дозволено пройти не всім

Джерело - Чемпiон.
Динамо обмежило доступ на трибуни під час матчу проти Барселони у зв’язку із введенням "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки на території міста Києва.
Актуально: Динамо - Барселона: матч-центр
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Доступ на трибуни буде дозволено лише за наявності таких документів:
- негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції яке проведене не більш як за 72 години матчу, або
- негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до матчу, або
- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), або
- документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19
Перевірка буде здійснюватися перед входом на арену.