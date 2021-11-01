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Тренери Барселони: сьогодні, вчора, завтра

Сьогодні 07:10 345 0
Роберто Моралес — про тренерські зміни гранда іспанського футболу, Рональда Кумана, Сержі Бархуана та Чаві Ернандеса
Тренери Барселони: сьогодні, вчора, завтра

Джерело - Чемпіон.

"Барселона" за тиждень встигнула закінчити з ерою Бартомеу, змінити тренера, зіграти з тимчасовим наставником, який є невід’ємною частиною одного з найкращих періодів в історії клубу і тепер чекають рятівника, такого собі сучасного Йогана Кройфа (чи як там правильно вимовляти-писати прізвище того нідерландця). Багато подій, багато очікувань і надто серйозні проблеми з командою та клубом.

Отже, що це за "Барселона" підходить до гри у Києві проти "Динамо"? Дехто в Україні хотів би порівняти її з тією самою "Барсою" Луї Ван Гала, що була бита у легендарних матчах проти "Динамо" Шевченка-Лобановського. Але час і зміни не дають нам справжніх сподівань на щось подібне. Різниця між топ-клубами (в якому б кризовому стані не були) і представниками України або схожих за рівнем чемпіонатів стала набагато більшою ніж наприкінці 90-х, навіть просто не здоланою. Це не говорить про те, що за певних обставин і збігу зірок кияни не можуть перемогти каталонців. Просто вірогідність того стрімко наближається до мікроцифр.

Вчора. Куман

Проте давайте повернемося у ретроспективу подій. Сам прихід Рональда Кумана був подією більш ніж сумнівною для "Барселони". Приходив він, нагадаю, ще у недобрі часи правління Бартомеу, після досить сумнівного звільнення Вальверде, призначення та швидкого звільнення Сетьєна. Навіть прізвища цих попередників Кумана говорять про різкі хитання керівництва  у поглядах на персону наставника. Рональд же людина дуже складна, саме тому його тренерська кар’єра настільки контраверсійна – якщо клуб чи збірна (мається на увазі керівництво) та колектив знайдуть з ним спільну хвилю, то цей дядько готовий дати дуже серйозний результат і будувати якісну гру. Але він різкий, десь надто нетерплячий. Цим він частково схожий на вже згаданого вище Ван Гала, щоправда останній все ж мав дуже великий тренерський хист, так зване "око будівника".

Ще більш дивним ніж усі події в "Барселоні" до приходу Кумана виглядало те, що Рональд знав про розвернуту давно і послідовно кампанію святої віри і вболівальників, і керівників у "месію Чаві". Вже тоді ніхто не приховував – після чемпіонату світу в Катарі, чиїм світовим бренд-амбасадором виступає пан Ернандес, він має стати біля керма "Барси". Тобто Куман свідомо йшов на посаду тимчасового тренера, але з досить довгим відрізком відведеної роботи. Щось підказує, що амбітний екс-захисник вірив у можливість солідного успіху і можливості тренувати свій колишній клуб довго. Хороша, та надто ризикована віра у свій геній. 

Не вийшло у Кумана надто багато, а ще й його очевидна скандальність додавала проблем. Не часто зустрінеш ситуацію, коли президент в топ-чемпіонатах прямо забороняє тренеру давати будь-які коментарі, настільки побоюється спонтанних і різких слів рудоволосого наставника.

Навіть ситуація перед відставкою Кумана не виглядала критично з середини колективу. Не існувало відкритого антагонізму, не було справжніх конфліктів, але невдачі і нервовість обох сторін процесу (гравців і тренера) гнітюче позначалася на обох. Тому прибрати Рональда хід логічний, але не варто вішати на нього гріхи дуже багатьох людей, які були та й нині є у клубі. Для ЗМІ це такий собі крок, аби покінчити з ерою скандального Бартомеу, адже нідерландець був його креатурою. "В недобру днину зустрів я купця Ахмета й довідався про скарби Аґри", - казав герой Артура Конан-Дойля, так само в погану годину повернувся у "Барселону" Рональд Куман у пошуку своїх тренерських скарбів.

Сьогодні, завтра. Сержі та Чаві

Про Сержі Баржуана (або Серхі Бархуана, на кастильський манер) можна говорити просто. 49-річний дядько відіграв у системі "блау-грани" 14 років, провів 56 матчів у збірній Іспанії. Був дуже енергійним гравцем, орієнтованим на постійну підтримку атаки. На відміну від кар’єри гравця його робота тренером не стала успішною. З "Алмерією" він вилітав до Сегунди, а з "Мальйоркою" до Сегунди Б. Без успіху очолював клуб другого китайського дивізіону "Женцян Грінтаун".

Останнім часом він тренував другу команду "Барселони". І зараз ніхто не розуміє, на який термін він буде "тимчасовим".

Підписання ж Чаві Ернандеса наразі під питанням, адже в першу чергу варто домовитися про розірвання контракту тренера та його штабу з катарським "Аль-Саддом". Очікувалося, що це може відбутися 6 листопада. Представники "Барселони" розуміють, що з катарцями треба бесідувати чемно, інакше може трапитися ситуація, схожа на спробу призначити Сергія Реброва тренером збірної України.

Інформація ж про клаусулу Чаві з клубом поки є зовсім сумнівною. Чи прописана вона, взагалі не відомо. Але у "Барселони" давні і досить плідні зв’язки з футбольним Катаром. За певною інформацією, найбільшою проблемою є не ухід Чаві Ернандеса з клубу, а виконання ним певних амбасадорських функцій перед чемпіонатом світу. У цій арабській країні кожен клуб так чи інакше система державної влади, а от саме для влади Мундіаль і є головною презентаційною метою вже понад десятиліття. Поки "Аль-Садд" наполягає на дотриманні тренером усіх умов угоди до кінця її терміну. Проблема.

Поки єдиний матч "Барселони" з Сержі змінив у грі команди одне – вона стала спокійнішою. Менш накрученою. Справжніх структурних змін не відбулося, хоча взаємодія трійки півзахисників у поєдинку проти "Алавесу" виглядала більш природньою, ніж раніше. Сержі поставив до основи шістьох вихованців клубу. Ще двоє вийшли на заміну. Не зважаючи на результат (1:1), ця "Барса" сподобалася більше, ніж в інших матчах сезону. Вона була здатна суттєво додати в потужності, і вона грала не напружено. Після матчу Жорді Алба підтвердив, що ніяких відчутних змін порівняно з часами Кумана не відбулося, а от прогрес, на його думку, присутній. Також лівий латераль назвав цей матч "холодним" для його команди. Малося на увазі те, що не було достатньо куражу, драйву. 

Для об’єктивної оцінки першої гри за керівництва Сержі варто відзначити, що травмованими перед матчем були семеро футболістів, з яких, щонайменше, троє мали б виходити в основі. Проте далі буде тільки складніше – матч на "Камп Ноу" достроково залишили через ушкодження Жерар Піке, "Кун" Агуеро та Ніко Гонсалес. 

Зараз можна чітко казати, що Сержі готуватиме каталонців до виїзних поєдинків "Барселони" 2-го листопада в Києві проти "Динамо" та 6-го в Віго проти "Сельти". Може, потім ще місяць, може, до кінця року, може...

Усі прогнози сходяться до того, що каталонці таки домовляться з катарцями, хоча терміни остаточної згоди під питанням – на Сході не звикли поспішати і люблять демонструвати свою силу в ситуації, коли мають таку нагоду. 

Чаві-тренер

Тож яким може бути футбол "Барселони" з Чаві, цікавить багатьох.

Каталонець не лише практикує, а й окремо наголошує, що його команда володіючи м'ячем розташовується за схемою 3-2-5. До речі, те саме використовує нині і Пеп Гравдьола. При захисник діях команда Ернандеса завжди лишає трьох нападників для пресингу четвірки захисників суперника. Якщо це працює, то вона завжди має перед власними воротами перевагу в одного гравця.

На початку атаки зі своєї половини поля Чаві теж відправляє трьох гравців, аби вони напружували та блокували щонайменше чотирьох суперників. В такий спосіб в цій фазі його підопічні завжди мають на своїй половині перевагу у двох гравців, адже воротар зобов’язаний брати активну участь і добре грати ногами. З цим у тер Стегена точно проблем не буде. Але тепер він матиме завдання пасуватися з центральними захисниками, якщо вони не під тиском, до тих пір, поки на них не вийде хоча б один суперник. 

Ще цей тренер намагається робити щось подібне до того, що робив він сам та Іньєста. Креативні-універсали розташовуються у напівфлангах, чим серйозно ускладнюють дії суперника. Це наріжний камінь побудови гри "Барселони" з часів Кройфа. Так званий "juego de posición", згідно з його принципом, саме таке розташування дозволяє ламати щільні лінії суперника. Цікаво, що для такої гри потрібні особливі виконавці. На їхню роль нині в "Барселоні" можуть претендувати Френкі Де Йонг та Педрі, але прямо зараз вони навряд чи готові повністю втілювати ці плани у життя. 

Чаві активно використовує у Катарі чисту десятку. В цій ролі виступає Санті Касорла, а от у столиці Каталонії такого немає. Десятка і напівланги потрібні для постійного створення трикутників – ситуацій де суперник матиме двох  гравців проти трьох. 

Звичайно, ж швидкий відбір при втраті з високою лінією захисту обов’язковий. Проте, на відміну від  Гвардьоли, Чаві не розписує чітко, хто першим на якій ділянці йде відбирати. В цьому він покладається на досвід та інтуїцію гравців. Можливо, так було тільки у Катарі, в "Барселоні" у тренера будуть виконавці іншого рівня. Хоча не варто забувати, що Чаві не досягнув успіху у азійській Лізі Чемпіонів. Поки він сам вчиться багатьом речам, і повернення до рідного клубу буде його першим серйозним тренерським досвідом.

Роберто Моралес, для Чемпіона

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