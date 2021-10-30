Ліга чемпіонів. Динамо - Барселона: матч-центр

Матч відбудеться у Києві

Джерело - Чемпіон.

2 листопада на НСК Олімпійському в Києві відбудеться матч четвертого туру Ліги чемпіонів-2021/22 Динамо - Барселона. Поєдинок стартує о 22:00 за київським часом.

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Мірча Луческу після гри проти Маріуполя:

"Дуже злий на гравців, команду. І зараз, і у матчі на Кубок повелися як любителі, а не професіонали. Замість того, щоб забивати, контролювати перебіг гри – розслабилися, грали як хотіли, кожен тягнув ковдру на себе, кожен хотів забити. Вийшло те, що вийшло. Нервова кінцівка.

Могли закінчити і 5:1, і 6:1. Але моменти, які були, а їх було багато, кожен трактував так, як хотів. І трактували неправильно. Було багато егоїзму із боку моїх гравців на полі. Це те, що мені сподобалося у цих двох матчах. Ми розберемося з цим, обговоримо.

Також незадоволений гравцями, які виходили на заміну. Замість того, щоб додати щось у грі – вони навпаки так само спокійно вийшли. У нас не вийшла гра".

Динамо обіграло Маріуполь у 13 турі УПЛ. Огляд матчу:

Барселона оголосила ім'я нового наставника команди.

Динамо обмежило доступ на трибуни під час матчу проти Барселони у зв’язку із введенням "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки на території міста Києва. Читайте детальніше про це.

Ключовий гравець Барселони пропустить матч проти Динамо.

Поточна ситуація у групі E:

Очний поєдинок третього туру завершився із рахунком 1:0 на користь Барселони.