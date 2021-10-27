Вірт оцінив поразку від Ворскли у Кубку України

Верес допустив більше помилок в обороні, ніж Ворскла.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"Поступилися за результатом, але не за грою. Зробили більше помилок у обороні. Ми зробили ротацію, а Ворскла випустила основний склад. У мене є питання до УПЛ чи каналу Футбол. Тому що Ворскла наступний матч грає у понеділок, а ми – вже у суботу. Чому вони зіграють у понеділок? А нам уже їхати на виїзд на наступний матч УПЛ.

Актуально: Верес - Ворскла 1:3. Огляд матчу

Розумію, що є накладки з ТБ, але питання залишаються.

Грали проти команди, яка третя в УПЛ, яка не поступалася Шахтарю взагалі до вилучення", - відзначив Вірт в ефірф Футбол 1.