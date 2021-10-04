Андорра - Англія: Де дивитися матч відбору до ЧС-2022

Матч відбудеться у суботу, 9 жовтня

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбіркового етапу на чемпіонат світу збірна Англії на виїзді зіграє з Андоррою.

Матч відбудеться у суботу, 9 жовтня. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 2.