Джерело - Чемпіон.
У 8 турі УПЛ Львів вдома зіграв внічию з Металістом 1925.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 19 вересня
Львів - Металіст 1925 0:0
ФК Львів: Олександр Ільющенков, Олексій Довгий, Алвеш дос Сантос Рожеріо Шина (Дмитро Семенів 46), Іван Брикнер, Назарій Нич (Артур Ременяк 83), Олександр Романчук, Енес Махмутович, Володимир Якимець, Фран Чірьяк, Максим Грисьо (Андрій Бусько 66), Сергій Політило (Алваро Тавареш 50)
Металіст 1925: Денис Сидоренко, Євген Ткачук, Віталій Єрмаков, Юрій Батюшин, Євген Протасов (Андрій Ременюк 72), Сергій Ченбай, Михайло Шершень, Артем Габелок, Марлісон (Ілля Зубков 79), Фабіо Алешандре Фрейтас де Алмейда (Антон Савін 79), Дмитро Криськів
Попередження: Олександр Романчук 55, Максим Грисьо 62 - Сергій Ченбай 25, Михайло Шершень 68
Нагадаємо, Динамо дотиснуло Олександрію.