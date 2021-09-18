Кияни виграли перемогу завдяки реалізованому пенальті

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо вдома здолало Олександрію.

Матч завершився з рахунком 1:0. У компенсовані хвилини матчу після перегляду VAR було призначено пенальті у ворота олександрійців, яке реалізував Циганков. Відзначимо, що голкіпер Олександрії кілька раз врятував свою команду, парирувавши, зокрема, удари Циганкова та Гармаша.

Чемпіонат України - УПЛ

8 тур, 18 вересня

Динамо - Олександрія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 90+7 Циганков (пен)

Динамо: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук (Володимир Шепелєв 77), Артем Шабанов, Карлос Де Пена (Вітіньо дос Сантос 68), Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Олександр Андрієвський, Ілля Забарний, Віталій Буяльський (Богдан Лєднєв 90+10), Томаш Кендзьора (Олександр Караваєв 68), Ілля Шкурин (Денис Гармаш 46)

ФК Олександрія: Олег Білик, Кирило Дришлюк (Сергій Рибалка 70), Андрій Цуріков, Олександр Мельник, Кирило Ковалець, Іван Калюжний, Максим Третьяков (Тимур Стецьков 90), Денис Мірошниченко, Сергій Гринь (Клаудіо Спінеллі 63), Володимир Одарюк (Ігор Кирюханцев 63), Каспарс Дубра

Попередження: Віталій Буяльський 43, Томаш Кендзьора 58, Сергій Сидорчук 66, Денис Бойко 72, Олександр Андрієвський 86 - Кирило Ковалець 42, Клаудіо Спінеллі 75, Каспарс Дубра 78, Сергій Рибалка 90+6

Вилучення: Ігор Кирюханцев 90+14

Раніше, Шахтар розгромив Маріуполь у 8 турі УПЛ.