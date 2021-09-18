 УПЛ. Динамо дотиснуло Олександрію у 8 турі | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Динамо дотиснуло Олександрію у 8 турі
Вчора 21:35 719
Менеджер назвав дату наступного бою Ломаченка
Вчора 23:09 343
Прометей з труднощами переграв російську команду у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 20:24 817 1
УПЛ. Дніпро-1 вдома здолав Верес у 8 турі
Вчора 18:53 499
УПЛ. Шахтар розгромив Маріуполь у 8 турі
Вчора 18:50 590 1
УПЛ. Колос переграв Інгулець у 8 турі
Вчора 15:58 535
Українські веслувальники завоювали друге золото на чемпіонаті світу
Вчора 15:29 452
Лузан здобула другу медаль на чемпіонаті світу
Вчора 14:43 596
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Вчора 14:00 35059 2
Лузан та Четверікова здобули золото чемпіонату світу
Вчора 13:58 521
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Учасниця Олімпійських ігор розкритикувала Федерацію легкої атлетики
Учасниця Олімпійських ігор розкритикувала Федерацію легкої атлетики Valeriy Ruchka
Вчора 20:58 418
Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх
Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 17:54 529
Усі голи першого туру групового етапу Ліги конференцій
Усі голи першого туру групового етапу Ліги конференцій Valeriy Ruchka
Вчора 13:28 403
Що це було? Фігуристка з Індії вразила дивним виступом на змаганнях в Росії
Що це було? Фігуристка з Індії вразила дивним виступом на змаганнях в Росії Valeriy Ruchka
Вчора 12:44 1176
Дівчина дня. Емма Ді - нова гаряча телеведуча каналу Футбол
Дівчина дня. Емма Ді - нова гаряча телеведуча каналу Футбол Андрій Дунець
Вчора 12:30 1157
Шериф - Шахтар: експерт грубо вилаявся у прямому етері
Шериф - Шахтар: експерт грубо вилаявся у прямому етері Андрій Дунець
17.09.2021 11:42 4021
Фейл дня. Воротар Лаціо епічно закинув м'яч у власні ворота
Фейл дня. Воротар Лаціо епічно закинув м'яч у власні ворота Андрій Дунець
17.09.2021 10:11 3973
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy Valeriy Ruchka
16.09.2021 21:08 1166
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями Valeriy Ruchka
16.09.2021 20:51 1242
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях Valeriy Ruchka
16.09.2021 20:11 1531
Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів
Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
16.09.2021 15:51 1114
Удар Ястремської потрапив у десятку найкращих на US Open
Удар Ястремської потрапив у десятку найкращих на US Open Valeriy Ruchka
16.09.2021 12:38 2113 1
Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів
Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
16.09.2021 12:09 2978 3
Англійський школяр обігнав професійних велосипедистів під час Туру Британії
Англійський школяр обігнав професійних велосипедистів під час Туру Британії Valeriy Ruchka
16.09.2021 11:38 1492
Українському боксеру запропонували російське громадянство за 500 000 доларів. ФОТО
Українському боксеру запропонували російське громадянство за 500 000 доларів. ФОТО Valeriy Ruchka
16.09.2021 10:37 8515 2
Прямі трансляції
Навколо спорту

УПЛ. Динамо дотиснуло Олександрію у 8 турі

Вчора 21:35 719 0
Кияни виграли перемогу завдяки реалізованому пенальті
УПЛ. Динамо дотиснуло Олександрію у 8 турі
#Динамо, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо вдома здолало Олександрію.

Матч завершився з рахунком 1:0. У компенсовані хвилини матчу після перегляду VAR було призначено пенальті у ворота олександрійців, яке реалізував Циганков. Відзначимо, що голкіпер Олександрії кілька раз врятував свою команду, парирувавши, зокрема, удари Циганкова та Гармаша.

Чемпіонат України - УПЛ
8 тур, 18 вересня

Динамо - Олександрія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0  90+7 Циганков (пен)

Динамо: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук (Володимир Шепелєв 77), Артем Шабанов, Карлос Де Пена (Вітіньо дос Сантос 68), Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Олександр Андрієвський, Ілля Забарний, Віталій Буяльський (Богдан Лєднєв 90+10), Томаш Кендзьора (Олександр Караваєв 68), Ілля Шкурин (Денис Гармаш 46)

ФК Олександрія: Олег Білик, Кирило Дришлюк (Сергій Рибалка 70), Андрій Цуріков, Олександр Мельник, Кирило Ковалець, Іван Калюжний, Максим Третьяков (Тимур Стецьков 90), Денис Мірошниченко, Сергій Гринь (Клаудіо Спінеллі 63), Володимир Одарюк (Ігор Кирюханцев 63), Каспарс Дубра

Попередження: Віталій Буяльський 43, Томаш Кендзьора 58, Сергій Сидорчук 66, Денис Бойко 72, Олександр Андрієвський 86 - Кирило Ковалець 42, Клаудіо Спінеллі 75, Каспарс Дубра 78, Сергій Рибалка 90+6

Вилучення: Ігор Кирюханцев 90+14

Раніше, Шахтар розгромив Маріуполь у 8 турі УПЛ.

Коментарі ()