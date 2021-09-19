Підтримаємо киян в матчі Баварія – Динамо! Фан-тур та Октоберфест у Мюнхені!

Вже 29 вересня у Мюнхені відбудеться перший виїзний матч Динамо Київ у Лізі чемпіонів. Найкраща команда України грає в гостях у Баварії! Як вам така афіша?!

Окрім футболу в наших планах відвідування музею BMW, святкування пивного свята Октоберфест під німецьке пиво, мюнхенські ковбаски та рульку! Не упусти можливість відвідати Альянц Арену.

Німеччина приймає громадян України лише з негативним ПЛР-тестом! Вакцинація не обов’язкова.

Дати туру: 28-30.09

28.09. Виліт зі столиці України до столиці Баварії – Мюнхену. Поселення в готель, трохи відпочинемо та відправимось на знайомство з містом – на нас чекає прогулянка та посиденьки в атмосферному німецькому пабі.

29.09. День матчу! В цей день є пропозиція відвідати музей BMW. Там проведемо декілька годин, а далі підготовка до поєдинку! Не обійдемо стороною всесвітньо відомий Hofbräuhaus з літровими келихами пива!

30.09. Відпочиваємо, виселяємося з готелю та вилітаємо додому.

АКТУАЛЬНО ДО 15:00 23.09! Після 23.09 заявки не приймаються.

Вартість туру: 470 євро.

У вартість входить: авіапереліт Київ – Мюнхен – Київ (ручна поклажа), проживання в готелі (двомісні номери, сніданок), страховка, квиток на матч, супровід.

Додатково оплачується: особисті витрати, проїзд по місту.

Є можливість продовжити перебування в Мюнхені. Кожен додатковий день: +70 євро.

Запис на тур та додаткова інформація: +38 050 342 92 23 (Viber, WhatsApp. Telegram), +38 067 445 00 82, [email protected]