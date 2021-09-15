Бенфіка домінувала у матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Динамо.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Ми грали проти сильного суперника. Якби не останні 10 хвилин, коли ми створили хороші гольові моменти та забили м'яч, я був би задоволений результатом, а так залишився осад через скасований гол. Зрозуміло, що домінувала Бенфіка, ми віддали ініціативу супернику, щоб зіграти компактно в обороні. Організували захист таким чином, щоб не залишати вільні зони між лініями за спиною, створюючи при цьому проблеми супернику на контратаках. На жаль, забитий гол не був зарахований. Ще був момент у Вербича, коли він не зміг підлаштуватися під м'яч і переправити його в порожні ворота.

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Вважаю, нічия - це позитивний результат. Подає надію те, що ми не пропустили, це важливо. Пам'ятаю, коли тренував Шахтар, ми зіграли з Шальке внічию 0:0. Тоді всі були розчаровані, але я був задоволений цим результатом. У Гельзенкірхені ми обіграли суперників з рахунком 3:0. Вони повинні були атакувати, і ми ловили їх на контратаках. Точно так само може бути і з Бенфікою. Нам необхідно добре оборонятися та шукати своє щастя біля чужих воріт", - розповів Луческу.