Президент Бразилії намагався відновити матч з Аргентиною

Раніше міжнародна федерація футболу (ФІФА) відреагувала на події під час поєдинку відбору на ЧС-2022

Джерело - Clarin.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару намагався втрутитися у скандальний матч між Бразилією та Аргентиною, який було перенесено.

Про це повідомляє Clarin.

Болсонару стежив за грою і, коли вона була зупинена, зв'язався з Федерацією футболу Бразилії. Він домагався того, щоб у аргентинських гравців не виникло ніяких проблем, а матч продовжився.

Однак його дзвінок надійшов уже після відходу команди Аргентини в роздягальню, і до того моменту доля матчу вже була вирішена.

Нагадаємо, ФІФА взяла під свій контроль вирішення долі матчу Бразилія - Аргентина.