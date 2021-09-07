Президент Бразилії намагався відновити матч з Аргентиною

Джерело - Clarin.
Президент Бразилії Жаїр Болсонару намагався втрутитися у скандальний матч між Бразилією та Аргентиною, який було перенесено.
Про це повідомляє Clarin.
Болсонару стежив за грою і, коли вона була зупинена, зв'язався з Федерацією футболу Бразилії. Він домагався того, щоб у аргентинських гравців не виникло ніяких проблем, а матч продовжився.
Однак його дзвінок надійшов уже після відходу команди Аргентини в роздягальню, і до того моменту доля матчу вже була вирішена.
Нагадаємо, ФІФА взяла під свій контроль вирішення долі матчу Бразилія - Аргентина.