ФІФА взяла під свій контроль вирішення долі матчу Бразилія - Аргентина

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відреагувала на події під час поєдинку відбору на ЧС-2022.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"ФІФА шкодує про ситуацію, що призвела до скасування матчу між збірними Бразилії та Аргентини і перешкодила мільйонам уболівальників насолодитися матчем між одними з найважливіших футбольних націй світу.

Перші звіти про матч вже були відправлені у ФІФА. Ця інформація буде проаналізована компетентними дисциплінарними органами, і рішення буде ухвалене згодом", – йдеться в повідомленні.