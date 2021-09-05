Бразильська поліція вийшла на поле, щоб затримати гравців збірної Аргентини

За інформацією місцевої поліції, аргентинці при в'їзді в країну дали неправдиві дані

Джерело - Чемпіон.

Співробітники бразильської поліції вийшли на поле під час матчу Бразилії і Аргентини, щоб затримати чотирьох футболістів Аргентини, які порушили правила карантину.

Аргентинці відразу після цього пішли в роздягальню. Бригада суддів з Венесуели покинула поле слідом за командою гостей.

Закони Бразилії забороняють в'їзд в країну людям, які в останні 14 днів були у Великобританії. У збірній Аргентини таких 4 людини: Еміліано Буендіа, Еміліано Мартінес, Крістіан Ромеро і Джовані Ло Чельсо.

За інформацією місцевої поліції, аргентинці при в'їзді в країну дали неправдиві дані.