 Матч Бразилія - Аргентина перенесений | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Бразилія - Аргентина перенесений

Вчора 23:56 506 0
Гру зупинили бразильські поліцейські
Матч Бразилія - Аргентина перенесений
#Чемпіонат світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Матч кваліфікації до чемпіонату світу-2022 між Бразилією та Аргентиною не буде дограний.

Про це повідомляє пресслужба КОНМЕБОЛ.

Співробітники бразильської поліції вийшли на поле під час матчу Бразилії і Аргентини, щоб затримати чотирьох футболістів Аргентини, які порушили правила карантину.

Закони Бразилії забороняють в'їзд в країну людям, які в останні 14 днів були у Великобританії. У збірній Аргентини таких 4 людини: Еміліано Буендіа, Еміліано Мартінес, Крістіан Ромеро і Джовані Ло Чельсо.

"За рішенням арбітра матч між збірними Бразилії та Аргентини перенесений. Арбітр і делегат матчу направлять звіт в дисциплінарний комітет ФІФА, який визначить подальші кроки. Відбірковий цикл - турнір ФІФА. Всі рішення по організації і розвитку знаходяться виключно у владі цього інституту", - йдеться в заяві Конфедерації футболу Південної Америки.

Нагадаємо, у Бразилії під час матчу обвалилася трибуна стадіону.

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