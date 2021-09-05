Матч Бразилія - Аргентина перенесений

Гру зупинили бразильські поліцейські

Джерело - Чемпіон.

Матч кваліфікації до чемпіонату світу-2022 між Бразилією та Аргентиною не буде дограний.

Про це повідомляє пресслужба КОНМЕБОЛ.

Співробітники бразильської поліції вийшли на поле під час матчу Бразилії і Аргентини, щоб затримати чотирьох футболістів Аргентини, які порушили правила карантину.

Закони Бразилії забороняють в'їзд в країну людям, які в останні 14 днів були у Великобританії. У збірній Аргентини таких 4 людини: Еміліано Буендіа, Еміліано Мартінес, Крістіан Ромеро і Джовані Ло Чельсо.

"За рішенням арбітра матч між збірними Бразилії та Аргентини перенесений. Арбітр і делегат матчу направлять звіт в дисциплінарний комітет ФІФА, який визначить подальші кроки. Відбірковий цикл - турнір ФІФА. Всі рішення по організації і розвитку знаходяться виключно у владі цього інституту", - йдеться в заяві Конфедерації футболу Південної Америки.

Нагадаємо, у Бразилії під час матчу обвалилася трибуна стадіону.