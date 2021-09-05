Українцям залишилося зіграти три матчі у групі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України ще має шанси посісти друге місце у групі D європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу.

Вчора українці зіграли внічию з Францією (1:1). Так, чудово зіграти внічию з чемпіонами світу, але не перемога (втрата двох очок) ще більше погіршила турнірне становище українців.

У турнірній таблиці збірна України залишилася на третьому місці, відігравши найбільше матчів у групі. Далі ще більше залежить від гри опонентів. Чи будуть вони у матчах між собою грати внічию? Також буде залежати багато від виступу явного фаворита групи збірної франції, яка має 5-тиматчеву серію без перемог. Невдала серія французів почалася ще на груповому етапі Євро-2020.

Наступний свій матч збірна України проведе на виїзді 9 жовтня з Фінляндією. До цієї зустрічі у групі буде зіграно три матчі, за підсумками яких турнірна таблиця набере певного порядку. Боснія і Герцеговина проведе два матчі з Казахстаном. Якщо Боснія і Герцеговина зуміє здобути дві перемоги, то зробить вагому заявку на друге місце. Але в українців з нею попереду два матчі, в яких обов'язково треба двічі перемагати.

Збірна Фінляндії нині має однакову кількість очок з українцями, але попереду на неї чекає дві зустрічі з Францією, перша з яких вже 7 вересня. Також з фінами проведуть матч і українці, і в очній зустрічі мають доводити свою перевагу над суперником.

Шанси на друге місце є у Казахстану, який набирав очки лише у матчах зі збірною України. Серйозність їх зазіхань на вихід з групи доведе двоматчеве протистояння з боснійцями.

Збірній України варто здобувати три перемоги в трьох матчах, що залишилися. Є варіанти виходу з групи з 7-ма очками, але для цього потрібно, щоб збірна Франції здобувала перемоги у своїх матчах та опоненти втрачали очки у зустрічах між собою (нічия є найкращим результатом). Про шанси на перше місце у групі не варто і говорити - досить багато очок втратили українці.

Поточна турнірна таблиця групи D Календар матчів, які залишилося зіграти у групі D

6-й тур

07.09.2021 21:45 Франція - Фінляндія

07.09.2021 21:45 Боснія і Герцеговина - Казахстан

7-й тур

09.10.2021 16:00 Казахстан - Боснія і Герцеговина

09.10.2021 19:00 Фінляндія - Україна

8-й тур

12.10.2021 17:00 Казахстан - Фінляндія

12.10.2021 21:45 Україна - Боснія і Герцеговина

9-й тур

13.11.2021 17:00 Боснія і Герцеговина - Фінляндія

13.11.2021 22:45 Франція - Казахстан

10-й тур

16.11.2021 22:45 Фінляндія - Франція

16.11.2021 22:45 Боснія і Герцеговина - Україна

Відзначимо, що 2-е місце лише дасть можливість позмагатися за новою системою за одну з трьох путівок, які розіграють 12 команд. Оскільки десять переможців груп безпосередньо вийдуть у фінальний турнір чемпіонату світу-2022. До десяти збірним, які посядуть в групах другі місця, приєднаються два найкращі переможці груп в загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не вийшли до фінального турніру ЧС безпосередньо або не вийшли в стики з других місць у відбіркових групах. Ці 12 команд розіграють путівки, що в рамках трьох шляхів плей-оф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками чемпіонату світу.