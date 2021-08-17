Ліга чемпіонів. Монако - Шахтар 0:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Донецький Шахтар здобуває важливу перемогу на виїзді над Монако!

90' Енріке на фланзі підіграв собі рукою, штрафний на користь Шахтаря.

90' Сідібе виконував закидання у штрафний майданчик, але "гірники" відбилися.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' У центрі поля Патрік грубо збив Лукаса. Жовта картка для гравця Шахтаря.

89' Подвійна заміна в складі Шахтаря. Замість Тете та Траоре на поле вийшли Марлос та Сікан.

87' Діатта класно прибрав під себе Степаненка, який пішов у підкат і грубо збив суперника. Жовта картка для Тараса.

85' Пішла подача з кута поля, але арбітр зафіксував фол в атаці.

84' Лукас виконував навіс зі штрафного, але після удару Фолланду м'яч від ноги захисника пішов на кутовий.

83' Двічі Монако виконувало корнер, але Шахтар поки вдало відбивається.

81' Лукас класно пробивав у ближній кут, але Трубіну вдалося перевести м'яч на кутовий.

79' Коноплянка змістився у центр, віддав на Антоніо, який пробивав з-за меж штрафного майданчика, але голкіпер після рикошету забрав м'яч у руки.

77' Лукас намагався виконати пас у розріз, але засильним вийшов його пас, Енріке не пішов за цим м'ячем.

75' Заміна в складі Шахтаря. Замість травмованого Майкона на поле вийшов Тарас Степаненко.

73' Майкон на газоні опинився, схоже заміна знадобиться бразильському хавбеку.

71' Тете намагався виконати закидання на Додо, але його передачу перехопили.

69' Контролює м'яч Монако зараз, проте у захисті Шахтар грає найдіно наразі.

68' Подвійна заміна в Монако. Замість Бен-Йєдерра та Мартінша на поле вийшли Боаду та Діатта.

67' Заміна в складі Шахтаря. Замість Манора Соломона на поле вийшов Євген Коноплянка.

66' З дальньої дистанції пробивав Чуамені, але м'яч пішов повз ворота.

64' Соломон виконував закидання на Тете, але бразилець опинився у положенні "поза грою".

63' Мартінш намагався втікти у контратаку, але Матвієнко класно у підкаті відібрав м'яч у португальця.

62' Фолланд на Мартінша пас у розріз віддавав, але Матвієнко перехопив цю передачу.

60' Заміна в складі Монако. Замість Головіна гру продовжив Діоп.

59' Енріке на фланзі порушив правила проти Тете, черговий стандарт для "гірників".

57' Бен-Йєдерр класно пройшов до штрафного майданчику і пробивав з гострого кута, але Трубін знову врятував свою команду.

56' Додо на фланзі намагався прорватися повз Енріке, але втратив м'яч у боротьбі з захисником Монако.

54' Майкон виконував діагональ на Соломона, але Манор трохи не дотягнувся до м'яча.

53' Головін збив Тете на фланзі, ще один штрафний заробив вінгер Шахтаря.

52' Антоніо намагався виконати забігання на Додо, але латераль не встиг дістатися до м'яча.

51' Контролює м'яч Шахтар, але до чужих воріт поки не наближаються "гірники".

50' З кутового пішла подача, але Трубін кулаками вибив м'яч подалі.

49' Головін пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Трубіну вдалося перевести м'яч на кутовий.

48' Також зміна від Ковача. Жан Лукас змінив Фофану.

47' Заміна у складі донецького Шахтаря. Замість автора єдиного голу - Педріньо на поле вийшов Алан Патрік.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Донецький Шахтар мінімально переграє Монако завдяки голу Педріньо.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Чуамені класно у дотик пробивав з-за меж штрафного майданчика, але Трубін у класному стрибку перевів м'яч на кутовий.

43' Соломон проривався з флангу до центру і виконував удар, але влучив у захисника.

41' Тиснуть французи зараз на ворота Шахтаря, проте до наразі "гірники" дуже дисципліновано діять.

39' Активно пресингують гравці Монако, не вдається Шахтарю надовго втримати у себе м'яч.

37' Зі стандарту Головін подавав, невелика пожежа у штрафному майданчику Шахтаря виникла, але захисники вибили м'яч подалі.

36' Енріке та Бен-Йєдерр пресингували Додо, бразилець зумів заробити аут, прикриваючи м'яч корпусом.

34' Сідібе прострілював на Бен-Йєдерра, який пробивав небезпечно, пощастило Шахтарю, що капітан Монако невдалий удар завдав.

33' Тете намагався обіграти двох захисників і увійти до штрафного майданчика, але втратив м'яч.

31' По черзі команди контролюють м'яч, але поки до небезпечних моментів не доходить.

29' Закидання пішло на Енріке, але засильною вийшла передача, Шахтар виконає удар від воріт.

27' Фофана пробивав з-за меж штрафного майданчика, але повз ворота пішов м'яч.

26' Фолланд виграв верхову боротьбу у Вітао і небезпечно пробивав по воротах, поруч зі стійкою пішов м'яч.

25' Бен-Йєддер класно увірвався у штрафний майданчик і пробивав по воротах, але Трубін врятував свою команду.

24' Головін порушив правила проти Тете на фланзі, черговий фол заробляє на собі бразильський вінгер.

23' Головін виконував навіс, Бадіашиль пробивав, але трохи не влучив у площину воріт.

22' Енріке навішував з лівого флангу, але від ноги Додо м'яч пішов на кутовий.

21' Захопило ініціативу Монако, але поки до удару справа не доходить.

19' ГОООООООЛ! Шахтар виходить вперед! Педріньо обігрався з Соломоном, обійшов трьох гравців і пробив повз голкіпера, неймовірний сольний прохід від бразильця.

17' Соломон класно увійшов до штрафного майданчика і пробивав по воротах, але м'яч прилетів у руки Маєцкі.

16' Головін пробивав з-за меж штрафного майданчика, але вище воріт пішов м'яч.

15' На дальню стійку Соломон навішував, з льоту пробивав Матвієнко, але трохи повз ворота пішов цей удар.

14' Пішла подача до штрафного майданчика, але Сідібе перевів м'яч на кутовий.

13' Знову порушили правила проти Тете, Шахтар виконає небезпечний стандарт.

12' Пішла подача на ближню стійку, але монегаски відбилися.

11' Тете віддавав на Додо у штрафний майданчик, бразилець намагався прострілити, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

10' Марлон віддавав передачу на Матвієнка, той намагався пропустити на Соломона, але Манор не цей м'яч не пішов, Монако буде виконувати аут.

8' Чимало вертикальних передач виконують гравці Монако, але поки захисники Шахтаря дуже уважно грають і перехоплюють м'яч.

7' Класно Траоре відпасував під удар на Матвієнка, який намагався потужно пробити, але Маєцкі перевів м'яч на кутовий.

6' Соломон розганяв атаку по центру, віддавав на Додо, який виконував простріл до штрафного майданчика, але ніхто за м'яч не зачепився.

5' У центрі поля Тете збили, суддя зафіксував штрафний на користь "гірників".

4' У центрі поля оступився Антоніо, довелося за бокову вибити м'яч гравцям Шахтаря.

2' Контролює м'яч Шахтар на власній половині поля, але до чужих воріт поки не вдається прорватися.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Маркос, Майкон, Педрінью, Тете, Соломон, Траоре

Запасні: Пятов, Кривцов, Степаненко, Дентінью, Марлос, Мудрик, Патрік, Конопля, Ісмаілі, Корнієнко, Сікан, Коноплянка

Монако: Маєцкі, Сідібе, Маріпан, Бадьяшиль, Енріке, Фофана, Чуамені, Мартінш, Головін, Бен-Йєддер, Фолланд

Запасні: Манноне, Фабрегас, Дізазі, Боаду, Лукас, Агіляр, Дьятта, Павлович, Матазо, Діоп, Ізідор

У матчі плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів донецький Шахтар зустрінеться з французьким Монако.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 17 серпня, о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку починаючи з 21:45.