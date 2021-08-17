 Лига чемпионов. Шахтер - Генк: смотреть онлайн матч - Футбол 1 Megogo | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга чемпіонів. Монако - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 10:35 1376 0
Ліга чемпіонів. Монако - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє з французьким Монако в плей-оф раунді Ліги чемпіонів 2021/22. Перший поєдинок відбудеться в Монако на стадіоні Луї II, у вівторок, 17 серпня. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1 у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У попередньому раунді гірники виявилися сильнішими за бельгійський Генк за сумою двох матчів (1:2, 2:1), а монегаски двічі впевнено перемогли празьку Спарту (0:2, 3:1).

Матч-відповідь відбудеться 25 серпня в Харкові. Переможець пари зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів. Нагадаємо, київське Динамо, як чемпіон України, стартує в турнірі з групової стадії.

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