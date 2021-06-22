Євро-2020. Маліновський найгірший гравець збірної України, на думку зарубіжних видань

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи С чемпіонату Європи з футболу збірна України поступилася Австрії.

Англійське видання SkySports та італійське TuttoMercatoWeb підвели підсумки ганебної поразки підопічних Шевченка.

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Від британців найвищу оцінку отримали Георгій Бущан, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко та Віктор Циганков.

Бущан(6), Караваєв(5), Забарний(5), Матвієнко(5), Миколенко(5), Сидорчук(5), Шапаренко(6), Зінченко(5), Маліновський(3), Ярмоленко(6), Яремчук(5), Циганков(6), Марлос(5), Бєсєдін(без оцінки)

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На думку ж італійців найкраще проти австрійців себе проявив Бущан, Сидорчук та Ярмоленко.

Бущан(6), Караваєв(5.5), Забарний(5.5), Матвієнко(6), Миколенко(5.5), Сидорчук(6), Ярмоленко(6), Шапаренко(5.5), Зінченко(5.5), Маліновський(5.5), Яремчук(5.5), Циганков(5.5), Марлос (5.5), Бєсєдін(без оцінки).