Визначено найкращого гравця матчу Україна - Австрія

Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру групи С Євро-2020 Україна - Австрія (0:1) найкращим гравцем став Давид Алаба.
Про це повідомляє WhoScored.
Алаба отримав оцінку 8,0.
Найкращу оцінку в українців отримав голкіпер Георгій Бущан - 6,9.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру групи С Євро-2020 Україна - Австрія (0:1) найкращим гравцем став Давид Алаба.
Про це повідомляє WhoScored.
Алаба отримав оцінку 8,0.
Найкращу оцінку в українців отримав голкіпер Георгій Бущан - 6,9.