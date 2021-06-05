Агент колишнього тренера Ференцвароша і Динамо Сергія Реброва Шадор Варга вважає реальність те, що його підопічний може очолити збірну України.

Про це заявив сам агент.

“Варіант зі збірною України реальний. Президент української федерації був на відкритті Пушкаш Арени. Він сказав мені, що якщо піде Шевченко, якого пов'язують з Міланом, тільки Ребров зможе бути таким тренером збірної України.

Це знав і Шевченко, і Габор Кубатієв (президент Ференцвароша - прим.). Якщо національна команда кличе тренера, це більше, ніж клуб, мова йде про служіння своїй країні. Ми знали, що якщо це станеться, Сергій піде”, - сказав Варга.