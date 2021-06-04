Ребров залишив Ференцварош

Український фахівець залишає Угорщину

Ференцварош залишив український наставник Сергій Ребров, контракт якого діяв ще один рік.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше Ребров розповів про конфлікт з керівництвом клубу з приводу трансферів та інших питань.

Тренер працював з командою з серпня 2018 року. За цей час Ференцварош тричі поспіль виграв чемпіонат Угорщини, а також пробився в груповий етап Ліги чемпіонів.

За останній час Реброва пов'язували з АЕКом, Динамо, Тоттенгемом, Фенербахче, збірною України та іншими клубами.