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Ребров залишив Ференцварош
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Ребров залишив Ференцварош

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Український фахівець залишає Угорщину
Ребров залишив Ференцварош
#Ребров, #Ференцварош

Джерело - sport.ua.

Ференцварош залишив український наставник Сергій Ребров, контракт якого діяв ще один рік.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше Ребров розповів про конфлікт з керівництвом клубу з приводу трансферів та інших питань.

Тренер працював з командою з серпня 2018 року. За цей час Ференцварош тричі поспіль виграв чемпіонат Угорщини, а також пробився в груповий етап Ліги чемпіонів.

За останній час Реброва пов'язували з АЕКом, Динамо, Тоттенгемом, Фенербахче, збірною України та іншими клубами.

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