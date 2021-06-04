Ребров відреагував на свій відхід з Ференцвароша

Український тренер Сергій Ребров лаконічно відреагував на свій відхід з Ференцвароша.

Про це розповів сам наставник.

Важливо: Ребров залишив Ференцварош

"Хочу подякувати керівництву Ференцвароша і уболівальникам, які мене весь цей час підтримували. Разом ми досягли успіху.

Радий, що мені випала можливість попрацювати в такій команді", - сказав Ребров.