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Ребров відреагував на свій відхід з Ференцвароша

Сьогодні 16:12 251 0
Український тренер покидає команду після трьох років роботи.
Ребров відреагував на свій відхід з Ференцвароша
#Ребров, #Ференцварош

Джерело - fradi.hu.

Український тренер Сергій Ребров лаконічно відреагував на свій відхід з Ференцвароша.

Про це розповів сам наставник.

Важливо: Ребров залишив Ференцварош

"Хочу подякувати керівництву Ференцвароша і уболівальникам, які мене весь цей час підтримували. Разом ми досягли успіху.

Радий, що мені випала можливість попрацювати в такій команді", - сказав Ребров.

Тренер працював з командою з серпня 2018 року. За цей час Ференцварош тричі поспіль виграв чемпіонат Угорщини, а також пробився в груповий етап Ліги чемпіонів.

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