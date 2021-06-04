Ребров відреагував на свій відхід з Ференцвароша

Джерело - fradi.hu.
Український тренер Сергій Ребров лаконічно відреагував на свій відхід з Ференцвароша.
Про це розповів сам наставник.
Важливо: Ребров залишив Ференцварош
"Хочу подякувати керівництву Ференцвароша і уболівальникам, які мене весь цей час підтримували. Разом ми досягли успіху.
Радий, що мені випала можливість попрацювати в такій команді", - сказав Ребров.
Тренер працював з командою з серпня 2018 року. За цей час Ференцварош тричі поспіль виграв чемпіонат Угорщини, а також пробився в груповий етап Ліги чемпіонів.