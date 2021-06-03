Україна - Північна Ірландія 1:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Завершується поєдинок! Збірна України здобуває мінімальну перемогу над командою Північної Ірландії.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Забила збірна України, але гол не зарахували. З флангу Судаков прострілив у штрафну на Марлоса, який продовжив на Бєсєдіна, а той з розвороту пробив по воротах. Суддя скасував гол через офсайд.

90' Подвійна заміна в складі гостей відбулася. Замість Брауна і Далласа догравати будуть Маккалмонт і Чарльс.

89' З лівого флангу навісив на дальню штангу Миколенко, але тут нікого з партнерів не виявилося.

87' Змістився з флангу в штрафну Ярмоленко і прострілив на дальню штангу, де підставив ногу в падінні Бесєдін, але суддя зупинив атаку через офсайд.

85' Зачепився за м'яч в чужій штрафній Лафферті і скинув під удар Балларду, але перехопив цей пас Степаненко.

84' З правого флангу подавав у штрафну Даллас, але Бущан добре зіграв на виході і перехопив м'яч.

82' Заміна у складі гостей відбулася. Замість Алістера Маккенна гру продовжувати буде Гевін Вайт.

80' Маліновський подавав з корнера у центр штрафного, але гості відбилися.

79' Пробив Маліновський з-за меж штрафного, але м'яч рикошетом від ноги захисника полетів на кутовий.

77' Перехопив м'яч на чужій половині поля Марлос і віддав поперек на Маліновського, але пробити останньому не дозволив Сміт.

75' Ще одна заміна у складі господарів сталася. Замість Сергія Сидорчука гру продовжуватиме Тарас Степаненко.

73' Марлос у центрі перехопив м'яч, видав пас на хід Судакову, який прибав на замасі захисника і відпасував на Ярмоленка. Андрій з розвороту пробивав, але воротар парирував удар. Добивання Судакова прийшлося на зовнішню сторону воріт.

72' Тепер заміна від Андрія Шевченка. Замість Миколи Шапаренка на поле вийшов Георгій Судаков.

70' Заміна в складі Північної Ірландії. Замість Шейна Фергюсона на полі з'явився Пол Сміт.

68' Прорвався на швидкості до штрафного суперника Шапаренко і пробив по воротах, але від спини захисника полетів м'яч в руки голкіперу.

66' Протягнув м'яч по флангу Макнейр і прострілив низом вздовж воріт, але від ноги Миколенка м'яч полетів в аут.

64' Отримав по ногах на фланзі Фергюсон в підкаті від Ярмоленка. Штрафний удар виконувати будуть гості.

63' Маліновський потужно пробив, але м'яч пішов вище воріт.

62' Томпсон збив Ярмоленка прямо перед штрафним майданчиком, небезпечний стандарт для збірної України.

60' М'яко закинув Шапаренко в штрафну на Бесєдіна, але тому пробити головою не дозволив Браун.

58' З правого флангу прострілював у центр штрафного Караваєв, але м'яч від ноги захисника полетів в аут.

56' З кута поля навісив Даллас на дальню штангу, але суддя зафіксував порушення правил.

55' Зі штрафного навісив Каткарт на дальню штангу, але тут нікого з партнерів не опинилось.

53' Маліновський отримав пошкодження у центрі поля. Руслану знадобиться допомога медиків.

52' Зачепився за м'яч Мадженніс в чужій штрафній і пробив з розвороту, але м'яч застряг в гущі захисників.

50' З флангу закинув Баллард на хід Севіллу, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

48' Також заміна в складі Північної Ірландії сталася. Замість Макгінна гру продовжувати буде Томпсон.

47' Подвійна заміна сталася в складі збірної України в перерві. Замість Зубкова і Яремчука на другий тайм вийшли Марлос та Бєсєдін.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Україна за явної переваги веде мінімально у рахунку, хоча моментів звісно було не на один забитий м'яч.

45' Пішла подача з кутового у район лінії штрафного майданчика, звідки Сидорчук пробивав у дотик, але воротар забрав снаряд у руки.

45' Маліновський видав шикарний пас на Караваєва у штрафний майданчик, але захисник у підкаті вибив м'яч на кутовий.

44' Шапаренко наважився на дальній удар, але м'яч полетів вище воріт.

42' Навісив з правого флангу Макнейр на дальню штангу, але ніхто з партнерів не зміг дотягнутися до м'яча.

40' Не так активно збірна України йде в атаку, контролюють господарі м'яч на власній половині поля.

38' Намагалися гравці збірної України втікти у контратаку, але Караваєва збили біля власного штрафного. Стандарт для нашої команди.

36' Навісив зі штрафного Макнейр на дальню штангу, де пробив головою Браун. М'яч полетів у дальній кут, але Букщан в ефектному стрибку перевів снаряд на кутовий.

35' Протягнув м'яч до штрафної суперника Севілл, але Сидорчук та Миколенко у двох зупинили суперника.

34' Відмінним пасом Зубков знайшов на фланзі Миколенка, який прострілив у штрафну, де пробив Ярмоленко в дотик, але на шляху м'яча опинився захисник.

32' Зачепився за м'яч Яремчук в чужій штрафній і скинув під удар Ярмоленку, але вінгер Вест Гема трошки не влучив у площину.

30' Караваєв низом покотив з флангу в штрафну на Яремчука, але той не зміг обробити м'яч і в підсумку атака збірної України захлинулася.

28' Діагональний пас Фергюсон виконував на хід Далласу, але першим на м'ячі виявився Забарний і виніс його в центр поля.

26' Маліновський класний пас видав на Яремчука, який пробивав у дотик, але м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою.

24' З правого флангу Даллас навісив у центр штрафного, але тут вийшов з воріт Бущан і забрав м'яч в руки.

22' Бущан видав неймовірний пас на хід Зубкову, той прострілив на Яремчука, який впритул пробив у голкіпера, а на добиванні Ярмоленко завдав удар вище воріт. Вже після завершення епізоду арбітр зафіксував офсайд.

20' Браун намагався видати пас на хід Мадженнісу, але Забарний випередив нападника і головую скинув м'яч у руки Бущану.

19' Зубков виграв верхову боротьбу у чужому штрафному і скинув головою під удар Маліновському, але той не влучив у площину воріт.

17' Тонким пасом Маліновський вирізав на хід Ярмоленку, який пробив з розвороту, але на шляху м'яча опинився Макнейра.

16' Ярмоленко подавав з правого флангу, Миколенко скинув у центр, Маліновський намагався з льоту пробити, але м'яч пішов вище воріт.

14' Втік від суперника по флангу Макгінн і подав на дальню штангу, але тут нікого з партнерів не виявилося.

12' Зачепився за м'яч на чужій половині поля Зубков і скинув під удар Яремчуку, але тому пробити не дозволив Фергюсон.

10' ГООООЛ! Збірна України виходить вперед! На фланзі Караваєв пішов від суперника і подав на дальню штангу, куди увірвався Зубков і головою вколотив м'яч точно в дальній кут.

9' Зубков зачепився за м'яч після передачі Миколенка і скинув в центр під удар Яремчуку, але з пострілом останнього впорався голкіпер.

8' Маліновський вирізав у штрафну суперника на хід Зубкову, але на виході перехопив м'яч голкіпер.

6' З флангу віддавав Ярмоленко в штрафну на хід Караваєву, який впав у боротьбі з захисником, але свисток арбітра промовчав.

4' Миколенко навішував у штрафний майданчик, але захисники гостей відбилися.

2' Яремчук класно з флангу віддавав на Ярмоленка, який в дотик пробивав, але трохи не влучив у площину.

1' Матч розпочався!

Тепер на Дніпро-Арені лунає гімн України.

Лунає гімн Північної Ірландії.

Команди виходять на поле!

Шевченко назвав склад збірної України на матч проти Північної Ірландії.

Збірна України зіграє з командою Бахрейну в контрольній зустрічі у рамках підготовки до чемпіонату Європи.

Матч відбудеться в четвер, 3 червня, о 21:00, на стадіоні Дніпро-Арена.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.