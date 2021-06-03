Шевченко назвав склад збірної України на матч проти Північної Ірландії

Став відомий стартовий склад збірної України

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної України назвав стартовий склад команди на товариський матч проти Північної Ірландії.

Про це повідомляє УАФ.

Склад збірної України: 1. Георгій Бущан, 16. Віталій Миколенко, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко, 21. Олександр Караваєв, 5. Сергій Сидорчук, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 7. Андрій Ярмоленко (к), 20. Олександр Зубков, 9. Роман Яремчук.

Запасні: 2. Денис Попов, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 14. Євген Макаренко, 15. Артем Довбик, 17. Богдан Лєднєв, 18. Роман Безус, 19. Артем Бєсєдін, 23. Анатолій Трубін.

До заявки на матч із британцями не потрапили Віктор Циганков, Едуард Соболь, Олександр Тимчик та Олександр Зінченко.