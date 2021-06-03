Україна - Північна Ірландія 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Україна - Північна Ірландія: онлайн-трансляція матчу. LIVE

48' Також заміна в складі Північної Ірландії сталася. Замість Макгінна гру продовжувати буде Томпсон.

47' Подвійна заміна сталася в складі збірної України в перерві. Замість Зубкова і Яремчука на другий тайм вийшли Марлос та Бєсєдін.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Україна за явної переваги веде мінімально у рахунку, хоча моментів звісно було не на один забитий м'яч.

45' Пішла подача з кутового у район лінії штрафного майданчика, звідки Сидорчук пробивав у дотик, але воротар забрав снаряд у руки.

45' Маліновський видав шикарний пас на Караваєва у штрафний майданчик, але захисник у підкаті вибив м'яч на кутовий.

44' Шапаренко наважився на дальній удар, але м'яч полетів вище воріт.

42' Навісив з правого флангу Макнейр на дальню штангу, але ніхто з партнерів не зміг дотягнутися до м'яча.

40' Не так активно збірна України йде в атаку, контролюють господарі м'яч на власній половині поля.

38' Намагалися гравці збірної України втікти у контратаку, але Караваєва збили біля власного штрафного. Стандарт для нашої команди.

36' Навісив зі штрафного Макнейр на дальню штангу, де пробив головою Браун. М'яч полетів у дальній кут, але Букщан в ефектному стрибку перевів снаряд на кутовий.

35' Протягнув м'яч до штрафної суперника Севілл, але Сидорчук та Миколенко у двох зупинили суперника.

34' Відмінним пасом Зубков знайшов на фланзі Миколенка, який прострілив у штрафну, де пробив Ярмоленко в дотик, але на шляху м'яча опинився захисник.

32' Зачепився за м'яч Яремчук в чужій штрафній і скинув під удар Ярмоленку, але вінгер Вест Гема трошки не влучив у площину.

30' Караваєв низом покотив з флангу в штрафну на Яремчука, але той не зміг обробити м'яч і в підсумку атака збірної України захлинулася.

28' Діагональний пас Фергюсон виконував на хід Далласу, але першим на м'ячі виявився Забарний і виніс його в центр поля.

26' Маліновський класний пас видав на Яремчука, який пробивав у дотик, але м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою.

24' З правого флангу Даллас навісив у центр штрафного, але тут вийшов з воріт Бущан і забрав м'яч в руки.

22' Бущан видав неймовірний пас на хід Зубкову, той прострілив на Яремчука, який впритул пробив у голкіпера, а на добиванні Ярмоленко завдав удар вище воріт. Вже після завершення епізоду арбітр зафіксував офсайд.

20' Браун намагався видати пас на хід Мадженнісу, але Забарний випередив нападника і головую скинув м'яч у руки Бущану.

19' Зубков виграв верхову боротьбу у чужому штрафному і скинув головою під удар Маліновському, але той не влучив у площину воріт.

17' Тонким пасом Маліновський вирізав на хід Ярмоленку, який пробив з розвороту, але на шляху м'яча опинився Макнейра.

16' Ярмоленко подавав з правого флангу, Миколенко скинув у центр, Маліновський намагався з льоту пробити, але м'яч пішов вище воріт.

14' Втік від суперника по флангу Макгінн і подав на дальню штангу, але тут нікого з партнерів не виявилося.

12' Зачепився за м'яч на чужій половині поля Зубков і скинув під удар Яремчуку, але тому пробити не дозволив Фергюсон.

10' ГООООЛ! Збірна України виходить вперед! На фланзі Караваєв пішов від суперника і подав на дальню штангу, куди увірвався Зубков і головою вколотив м'яч точно в дальній кут.

9' Зубков зачепився за м'яч після передачі Миколенка і скинув в центр під удар Яремчуку, але з пострілом останнього впорався голкіпер.

8' Маліновський вирізав у штрафну суперника на хід Зубкову, але на виході перехопив м'яч голкіпер.

6' З флангу віддавав Ярмоленко в штрафну на хід Караваєву, який впав у боротьбі з захисником, але свисток арбітра промовчав.

4' Миколенко навішував у штрафний майданчик, але захисники гостей відбилися.

2' Яремчук класно з флангу віддавав на Ярмоленка, який в дотик пробивав, але трохи не влучив у площину.

1' Матч розпочався!

Тепер на Дніпро-Арені лунає гімн України.

Лунає гімн Північної Ірландії.

Команди виходять на поле!

Шевченко назвав склад збірної України на матч проти Північної Ірландії.

Збірна України зіграє з командою Бахрейну в контрольній зустрічі у рамках підготовки до чемпіонату Європи.

Матч відбудеться в четвер, 3 червня, о 21:00, на стадіоні Дніпро-Арена.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.