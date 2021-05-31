Мартінес різко відреагував на траму Де Брейне

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес підтримав півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне, який отримав травму у фіналі Ліги чемпіонів проти Челсі.

Про це розповів сам наставник.

"Рюдігер максимально пощастило, що за такий фол він отримав всього лише жовту картку. Після кількох повторів очевидно, що він зачепив Кевіна плечем. Це було надмірно і нерозсудливо.

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Кевін - не з тих, хто буде просто так падати на газон. Просто подивившись на його обличчя можна зрозуміти, наскільки сильним був удар. Нам залишається тільки сподіватися, що він відновиться до Євро", - розповів Мартінес.