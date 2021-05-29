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Челсі переміг Манчестер Сіті та виграв Лігу чемпіонів

Вчора 23:57 244 0
Українець Зінченко провів увесь матч
Челсі переміг Манчестер Сіті та виграв Лігу чемпіонів
#Манчестер Сіті, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

У вирішальному матчі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті програв Челсі.

Матч розпочали команди активно. Після кількох створених напівмоментів темп гри знизився. А на 42-ій хвилині матчу Челсі вийшов вперед завдяки голу Гаверца.

У другому таймі матчу Манчестер Сіті старався зрівняти рахунок, та перевести гру в овертайм. Але не вдалося. Підопічні Тухеля втримали переможний рахунок.

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті та провів увесь матч.

Ліга чемпіонів
Фінал, 29 травня

Манчестер Сіті - Челсі 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 42 Гаверц

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаc, Зінченко – Бернарду Сілва (Фернандінью. 64), Ґюндоган, Фоден – Марез, Де Брейне (Жезус 60), Стерлінґ (Агуеро 77)

Челсі: Менді – Аспілікуета, Сілва (Крістенсен 39), Рюдіґер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чілвелл – Маунт (Ковачич 80), Гавертц – Вернер (Пулішич 66)

Попередження: Гюндоган 34, Жезус 88 – Рюдіґер 57

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