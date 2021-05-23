Фран Соль може змінити клуб

Нападник Динамо Фран Соль, який на правах оренди виступає за Тенеріфе. Може залишитися в Іспанії.

Про це повідомляє ElDorsal.com.

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Підписати Соля, крім Тенеріфе, де форвардом цілком задоволені, хоче ще один клуб іспанської Сегунди Райо Вальєкано. Останній поки не виходив на "Динамо" з офіційними пропозиціями, вичікуючи чим завершиться діалог киян з Тенеріфе.

У поточному розіграші Сегунди на рахунку Соля 36 матчів, 9 голів і 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Белуце покинув київське Динамо.