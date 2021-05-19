Белуце покинув київське Динамо

Орендну угоду гравця не продовжено

Джерело - ФК Динамо.

Румунський півзахисник Тудор Белуце залишив Динамо після завершення терміну орендної угоди.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Тудор приєднався до Динамо 6 жовтня 2020 року на правах оренди до кінця сезону з англійського Брайтона. За цей час Белуце взяв участь в одному матчі УПЛ і двох матчах Ліги чемпіонів.

Динамо не буде продовжувати термін оренди і Белуце повертається в клуб, який володіє правами на гравця.

Раніше, стало відомо, хто переконав Луческу очолити Динамо.