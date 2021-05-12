 Палкін: Каштру допоміг закласти майбутнє Шахтаря на роки вперед | Футбол | Champion.com.ua
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Палкін: Каштру допоміг закласти майбутнє Шахтаря на роки вперед

Сьогодні 17:09 691 0
Генеральний директор гірників розповів про внесок португальського тренера у розвиток клубу
Палкін: Каштру допоміг закласти майбутнє Шахтаря на роки вперед
#Каштру, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Португальський фахівець Луїш Каштру за два роки багато зробив для Шахтаря і вписав своє ім'я в історію клубу.

Про це заявив генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Підійшла до завершення співпраця Шахтаря і Луїша Каштру.

За два роки він багато зробив для команди і вписав своє ім'я в історію клубу. Ми разом пройшли через великі випробування, нам є, що пригадати і чим пишатися. Рекордне чемпіонство з відривом у 23 очки, незабутні єврокампанії із півфіналом Ліги Європи, перемогами над Реалом і виходом зі складної групи Ліги чемпіонів. Але найголовніше - Луїш розвивав наших молодих гравців і успішно інтегрував їх до складу, чим допоміг закласти майбутнє Шахтаря на роки вперед.

Я від щирого серця дякую Луїшу Каштру за ці два сезони і бажаю йому нових цікавих професійних викликів, яскравих перемог, великих трофеїв і, звичайно ж, незмінного задоволення і радості від футболу.

Дуже дякую, Луїш!", - зазначив Палкін.

Каштру очолював Шахтар з червня 2019 року.

Раніше, Шахтар оголосив про відхід Каштру.

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