Шахтар оголосив про відхід Каштру

Каштру покинув Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру залишає клуб після двох років роботи з командою.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

У готелі "Опера" відбулася зустріч Сергія Палкіна з Луїшем Каштру, на якій генеральний директор "Шахтаря" подякував наставникові за роботу з командою та вручив йому іменну футболку із цифрою 84 (стільки офіційних матчів "гірники" провели під керівництвом Луїша) і пам’ятний сувенір від клубу.

Каштру із Шахтарем став чемпіоном України в сезоні 2019/20, також команда вийшла у півфінал Ліги Європи.

При ньому гірники виграли 51 матч, 16 раз зіграли внічию і зазнали 17 поразок.

Раніше, Каштру попрощався з Шахтарем.