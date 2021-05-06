Визначився найкращий гравець матчу Челсі - Реал

Джерело - Чемпіон.
Найкращим гравцем другого півфінального матчу Ліги чемпіонів Челсі - Реал (2:0) став півзахисник лондонського клубу Н'Голо Канте.
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Про це повідомляє УЄФА.
"Блискучі переходи як із захисту в атаку, так і з атаки в захист. Н'Голо Канте отримує приз після чергового великого півфінального шоу", - йдеться у повідомленні.
🔵 Brilliant transitions both from defence to attack and from attack to defence! N'Golo Kanté takes the prize after another big semi-final display 🥇#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/wuMcwR9QqY— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2021
Нагадаємо, гол, який поховав надії Реала на фінал Ліги чемпіонів.