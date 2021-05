Визначився найкращий гравець матчу Челсі - Реал

Найкращим гравцем другого півфінального матчу Ліги чемпіонів Челсі - Реал (2:0) став півзахисник лондонського клубу Н'Голо Канте.

Дивіться: Челсі - Реал 2:0. Огляд матчу

Про це повідомляє УЄФА.

🔵 Brilliant transitions both from defence to attack and from attack to defence! N'Golo Kanté takes the prize after another big semi-final display 🥇#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/wuMcwR9QqY