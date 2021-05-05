 Челсі обіграв Реал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Челсі обіграв Реал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Вчора 23:53 339 0
Визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів
Челсі обіграв Реал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
#Челсі, #Реал

Джерело - Чемпіон.

Челсі у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів вдома обіграв Реал.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь лондонського клубу.

Челсі відрив рахунок у матчі після стрімкої атаки в середині першого тайму, завершенням якої був удар Гаверца у перекладину і добивання Вернера головою у пусті ворота Реала - 1:0.

Подвоїв перевагу Челсі наприкінці матчу Мейсон Маунт - 2:0.

Ліга чемпіонів
Півфінал, 04 травня

Челсі - Реал 2:0 (1:0)

(Результат першого матчу - 1:1)

Голи: 1:0 - 28 Вернер, 2:0 - 85 Маунт

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

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