Калитвинцев: Здивований, що в Олімпіку ще так довго мене терпіли

Колишній тренер Олімпіка Юрій Калитвинцев міг раніше залишити донецький клуб.

Про це заявив сам фахівець.

"Те, що написано - правда. Ми зустрілися з президентом, обговорили, і для користі команди вирішили перервати наше співробітництво.

Зі свого боку можу сказати тільки одне, що ніхто не знає тренувального процесу, всі бачать результат. А він негативний, тому я здивований, що ще так довго мене терпіли.

Я вдячний президенту, що після такої великої паузи він мене запросив. Вдячний йому за терпіння, яке він показав. Розумієте, комусь подобається гра, комусь результат. Як я говорив, що найкращий результат - це те що на табло, тобто якість гри", - сказав Калитвинцев.