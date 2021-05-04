Калитвинцев: Здивований, що в Олімпіку ще так довго мене терпіли

Джерело - ТК Футбол.
Колишній тренер Олімпіка Юрій Калитвинцев міг раніше залишити донецький клуб.
Про це заявив сам фахівець.
"Те, що написано - правда. Ми зустрілися з президентом, обговорили, і для користі команди вирішили перервати наше співробітництво.
Зі свого боку можу сказати тільки одне, що ніхто не знає тренувального процесу, всі бачать результат. А він негативний, тому я здивований, що ще так довго мене терпіли.
Я вдячний президенту, що після такої великої паузи він мене запросив. Вдячний йому за терпіння, яке він показав. Розумієте, комусь подобається гра, комусь результат. Як я говорив, що найкращий результат - це те що на табло, тобто якість гри", - сказав Калитвинцев.
Нагадаємо, що Калитвинцев пропрацював в Олімпіку трохи понад два місяці. Новим головним тренером призначено Романа Санжара, з яким вже підписано угоду на два роки.