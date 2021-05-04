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Калитвинцев: Здивований, що в Олімпіку ще так довго мене терпіли

Сьогодні 12:09 610 0
Фахівець пропрацював в донецькому клубі трохи понад два місяці
Калитвинцев: Здивований, що в Олімпіку ще так довго мене терпіли
#Калитвинцев, #Олімпік

Джерело - ТК Футбол.

Колишній тренер Олімпіка Юрій Калитвинцев міг раніше залишити донецький клуб.

Про це заявив сам фахівець.

"Те, що написано - правда. Ми зустрілися з президентом, обговорили, і для користі команди вирішили перервати наше співробітництво.

Зі свого боку можу сказати тільки одне, що ніхто не знає тренувального процесу, всі бачать результат. А він негативний, тому я здивований, що ще так довго мене терпіли.

Я вдячний президенту, що після такої великої паузи він мене запросив. Вдячний йому за терпіння, яке він показав. Розумієте, комусь подобається гра, комусь результат. Як я говорив, що найкращий результат - це те що на табло, тобто якість гри", - сказав Калитвинцев.

Нагадаємо, що Калитвинцев пропрацював в Олімпіку трохи понад два місяці. Новим головним тренером призначено Романа Санжара, з яким вже підписано угоду на два роки.

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