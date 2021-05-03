 Санжар - новий головний тренер Олімпіка | Футбол | Champion.com.ua
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Олімпік назвав ім'я нового головного тренера

Сьогодні 20:44 892 0
Став відомий новий головний тренер Олімпіка
Олімпік назвав ім'я нового головного тренера
#Олімпік, #Гельзін

Джерело - footboom.com.

Новим головним тренером Олімпіка стане 41-річний Роман Санжар, з яким вже підписано угоду на два роки.

Про це розповів президент клубу Владислав Гельзін.

"Результату немає - і цим все сказано. Як би я не ставився до Юри, ми дружимо, але іншого виходу в цій ситуації не було. Водночас зазначу, що не кожному тренеру вистачить мужності самому підійти і зізнатися, що він не впорався і що правильно буде піти.

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Коли ми робили перестановку на тренерському містку, змінюючи Климовського на Калитвинцева, це не було спонтанним, необачним рішенням. Ми спілкувалися з командою, радилися з лідерами, реально хотіли підсилитися. І думали, що так буде правильно, що ми реально посилимося. Проте, вийшло так, як вийшло. Чому? Складно сказати. Може, це не команда Юри. А може, він просто опинився тут не в той час.

Що далі? У нас вже є домовленість з тренером - до нас повертається Роман Санжар. З ним вже підписаний контракт на два роки", - сказав Гельзін.

Санжар був гравцем Олімпіка, а також головним тренером команди з 2013 року по 2018 рік.

Нагадаємо, Олімпік відправив у відставку Калитвинцева.

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