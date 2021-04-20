Президент Динамо Ігор Суркіс не вірить, що Європейська Суперліга буде жити.

Про це заявив сам менеджер.

"На мою думку, це чергова спроба великих клубів поставити свої інтереси вище інтересів європейського і всього світового футболу. Водночас хотів би нагадати, що дискусії про створення Суперліги йдуть давно - починаючи з кінця 90-х років. Всі спроби створити Суперлігу залишалися безуспішними.

Чому ця інформація вийшла напередодні засідання Виконкому та Конгресу УЄФА? Відповідь, мені здається, проста - щоб вплинути на рішення щодо реформ європейських клубних турнірів після 2024 року. Мені здається, що ця спроба нічим не увінчається", - зазначив Суркіс.