Циганик: Не вірю в те, що Шахтар може перемогти Динамо

Якщо Шахтар зараз не переможе Динамо, то з 90% ймовірністю можна сказати, що київський клуб стане чемпіоном України.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Забарний готується до матчу з Шахтарем. Чи зіграє він, це вже питання. Але там є вибір футболістів, які можуть зіграти на його позиції. Безперечно, що з Забарним було б простіше. У нього зламаний ніс, операція не була потрібна. У нього буде пов’язка, з якою він гратиме, якщо вийде. Забарний готується до матчу як Циганков та Дуелунд.

Хто зможе замінити Сидорчука, який пропустить матч з Шахтарем через перебір жовтих карток? Замість нього може вийти Шепелєв, можливо, Андрієвський. Але, я думаю, що вийде Шепелєв, скоріше за все, бо у нього більше досвіду таких матчах. Я думаю, що у Динамо вистачає футболістів і ротації, щоби забезпечити абсолютно нормальний і адекватний підхід. Кияни не програли б і в зустрічі першого кола з Шахтарем, якби не втрати, пов’язані з COVID-19.

Не вірю я в те, що Шахтар може перемогти Динамо. Не в тому стані зараз гірники. Шахтар добре відіграв з Ворсклою. Вони зіграли з Маріуполем, але не можна сказати по цьому матчу, що команда Каштру почала одужувати. Такої конкурентності вони зараз не мали. А Львів, який вперся, зробив Шахтарю біду. Безперечно, поле велике, м’яч круглий, а у складі гірників багато досвідчених гравців. Але я не впевнений, що Шахтар зараз сильніший за Динамо. Якщо Шахтар зараз не переможе Динамо, то я з 90% ймовірністю готовий сказати, що київський клуб стане чемпіоном України", - зазначив Циганик.