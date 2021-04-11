Джерело - Чемпіон.
У матчі 21 туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря зіграє з петровським Інгульцем.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Зоря: Мацапура, Хомченовський, Вернидуб, Абу Ханна, Жуніор, Цвек, Кочергін, Юрченко, Кабаєв, Громов, Гладкий
Запасні: Рибак, Циганікс, Руфаті, Фаворов, Назарина, Казаков, Гринь, Алефіренко, Луньов
Інгулець: Малиш, Салем, Запорожець, Козак, Коваленко, Чайковський, Кучеренко, Плохотнюк, Шишка, Балан, Квасний
Запасні: Кринський, Сейтхалілов, Шевцов, Янаков, Білоцерковець, Щедрий, Асмешал, Хеннос, Сітчінава, Синьогуб
Поєдинок розпочнеться о 14:00