Реал Мадрид - Барселона 2:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершується! Мадридський Реал мінімально переміг Барселону та вийшов на перше місце в турнірній таблиці Ла-Ліги.

90' На останній стандарт в чужу штрафну площу відправився Тер Штеген, вдалося Барселоні довести справу до удару, м'яч влучив у поперечину і на цьому пролунав фінальний свисток.

90' Марсело виходив один на один з Тер Штегеном, але Мінгеса встиг проштовхнути м'яч у бік німецького голкіпера.

90' Моріба пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч полетів вище воріт.

90' Мессі пробивав зі штрафного, Куртуа з другої спроби, але зафіксував м'яч.

90' Чотири хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Каземіро перед штрафним майданчиком влетів у Мінгесу. Друга жовта для бразильця. Каземіро вилучений з поля!

89' Каземіро у центрі поля грубо зіграв проти Мессі. Жовта каркта для бразильського опорника.

87' 67% на 33%, така зараз статистика володіння м'яч на користь Барселони.

86' Також головного тренера Барселони Рональда Кумана нагородили "гірчичником".

85' Альба отримав жовту картку за розмови з арбітром.

84' На кутовий вказує головний суддя.

83' Брейтвейт впав у штрафному майданчику Барселони після зіткнення з Менді. Арбітр чекає на рішення ВАР.

82' Асенсіо скидував під удар Іско, але вище воріт пішов м'яч після удару іспанця.

81' Подвійна заміна у складі Барселони: замість Дембеле та Педрі на поле з'явилися Трінкао та Брейтвейт.

80' Цією паузою скористався Мессі, щоб змінити футболку.

78' Певні пробелми у арбітра з навушником, через це поєдинок призупинено.

77' Розіграли "вершкові" корнер і Марсело пробивав з льоту в підсумку, але м'яч полетів пішов повз ворота.

76' Одріосола виконував подачу з флангу, але м'яч звалився з ноги і полетів у бік воріт. Тер Штеген перевів снаряд на кутовий.

74' Моріба головою пробивав після класної подачі, але м'яч пішов у руки Куртуа.

73' І відразу ж потрійна заміна від Зідана: замість Бенземи, Крооса та Вінісіуса на поле вийшов Маріано, Іско та Марсело.

72' Заміна у складі Барселони: замість Рональда Араухо на поле вийшов Ілайс Моріба.

71' Мінгеса потужно пробивав по воротах, але м'яч пішов трохи повз ворота.

70' Пробивав по воротах Мессі, але знову влучив у стінку аргентинець.

69' Мессі пробивав по воротах, але перед цим його збив Начо. Дуже небезпечний штрафний для Барселони та жовта картка для іспанського захисника.

68' Асенсіо робив подачу у штрафний майданчик, Вінісіус головою скидував на Крооса, але удар німця заблокував захисник.

67' Вінісіус втікав у контратаку після класного пасу Модрича, бразилець вирішив віддати передачу на Бензему, але вийшло невдало.

66' Заміна відбулася у нас в складі Барселони: замість Серхіо Бускетса на поле вийшов Сержі Роберто.

65' Мессі пробивав зі стандарту, але влучив у стійку аргентинець.

64' Грізманн у нас опинився на газоні перед штрафним майданчиком Реалу. Небезпечний штрафний на користь Барселони.

63' Мессі прорвався до штрафного майданчика і виконував м'яку подачу, але ніхто не відгукнувся на його пас.

61' Вінісіус класно обігрався з Менді і прострілював у центр, але від Араухо м'яч влучив у стійку і пішов на кутовий.

60' ГООООЛ! Барселона відіграє один гол! Альба виконав класний простріл з лівого флангу, Мінгеса опинився один у штрафному майданчику і без проблем поклав м'яч у дальній кут воріт.

59' Дембеле виконував простріл з правого флангу, але Мілітао вибив м'яч подалі.

57' Бензема по центру прорвався і вирішив лівою пробити, але м'яч пішов повз ворота.

56' Одріосола виконував простріл у центр штрафного майданчику, але м'яч до Бенземи не дійшов, Мінгеса відтіснив француза корпусом.

55' Де Йонг зробив класну проникаючу передачу на Грізманна, француз пробив повз ворота, але після цього пролунав свисток арбітра - офсайд.

54' Контролює м'яч Барселона, але до ударів справа не доходить.

53' Бензема під удар віддав Кроосу, але постріл німця виявився вкрай неточним.

52' Одріосола виконував подачу з правого флангу, але Тер Штеген вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

50' Вдалося відбитися Реалу, але контратака мадридців виявилася навдалою.

49' Дембеле проривався правим флангом, але Менді заблокував його простріл і м'яч пішов на кутовий.

48' Дуже сильна злива зараз у Мадриді. М'яч вже не так швидко низом рухається.

47' Заміна відбулася у складі Барселони: замість Сержиньо Деста на поле вийшов Антуан Грізманн.

46' Другий тайм розпочався!

А також, варто відзначити Тоні Крооса, який подвоїв рахунок у нашому матчі:

Нагадаємо вам як Карім Бензема забив перший гол у нашому мачі:

Завершується перший тайм. Мадридський Реал упевнено переграє Барселону в Ель Класіко.

45' Дембеле виконував подачу з кутового, Месі прийняв м'яч та пробивав по воротах, але Куртуа врятував свою команду.

45' З кутового пішла подача від Барселони і у стійку влучив м'яч. Мабуть найкращий момент каталонів у першій половині гри.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Вимушена заміна у складі Реала: замість травмованого Лукаса Васкеса на поле вийшов Альваро Одріосола.

41' Дембеле відмахнувся від Каземіро біля штрафного майданчику Реала.

40' Модрич ногою влучив по корпусу Альби, небезпечна гра від хорвата і штрафний удар на користь Барселони.

38' Бускетс та Васкекс зіткнулися у центрі поля, допомога медиків знадобилася футболістам.

37' Дембеле впав у штрафному майданчику після боротьби з Менді, але свисток судді промовчав.

36' Дембеле пробивав з-за меж штрафного майданчика, але його удар заблокували.

35' Кроос з кутового подав на лінію штрафного, звідки пробивав у дотик Вальверде. Влучив у власного партнера уругвайський півзахисник.

34' Втікали у контратаку гравці Реалу, Вальверде пробивав з класної позиції, але влучив він у стійку. З добиванням Васкеса впорався Тер Штеген.

32' Першим номером грає Барселона в нашому матчі, але до ударів справа не доходить.

30' Реал втікав у контратаку, але Вінісіус завозився з м'ячем у штрафному майданчику і подарував його супернику.

28' ГОООООЛ! Реал подвоює рахунок! Кроос пробив потужно і м'яч з рикошетом залетів у ворота.

26' Вінісіус у центрі поля підібрав м'яч і майже увійшов до штрафного майданчика Барселони. Араухо ціною жовтої картки сфолив проти бразильця.

25' Де Йонг проривався по центру, але Бензема відпрацював у захисті і допоміг своїм захисникам повернути м'яч.

24' Бензема пробивав зі штрафного, але м'яч полетів набагато вище воріт.

23' Педрі грубо збив Каземіро перед власним штрафним майдачником. Жовта картка для хавбека Барселони і небезпечний штрафний для Реалу.

22' Педрі намагався дати передачу на хід Дембеле, але француз не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

21' Модрич пробивав по воротах суперника після передачи від Бенземи, але удар хорвата заблокували.

19' Мессі виконував подачу зі штрафного, але арбітр зафіксував фол у атаці.

18' Дембеле та Мессі обігралися перед штрафним майданчиком Реала, але в підсумку нападники Барселони змогли заробити лише кутовий.

16' Мессі класно прорвався лівим флангом і виконав подачу, але ніхто не відгукнувся на цю передачу.

14' Апелювали гравці Барселони щодо можливого фолу на Мессі у попередньому епізоді, але арбітр не став чекати на ВАР.

13' ГООООООЛ! Реал відкриває рахунок у матчі! Вальверде прорвався по центру поля, віддав пас на Васкеса, іспанець виконав класну передачу у центр штрафного майданчику, де Бензема п'ятою поклав м'яч у ближній кут воріт!

12' Пішла подача з корнеру, але захисники Барселони вибили м'яч подалі.

11' Бензема обігрався з Васкесом на фланзі, іспанець виконував простріл, але захисник перевів цю передачу на кутовий.

10' Мессі класно запустив Альбу в штрафний майданчик, той виконував простріл, але Куртуа перехопив цей пас.

9' По черзі команди контролюють м'яч, але до гострих атак справа не доходить.

7' Вальверде отримав хорошу передачу від Бенземи біля штрафного майданчику Барселони, але невдало він прийняв м'яч і в підсумку його втратив.

5' Тепер уже Мессі фолив проти Каземіро у центрі поля. Поки ударів у нашому матчі не було.

4' Вінісіус втратив м'яч на фланзі і відразу сфолив проти Мінгеси.

2' Барселона захопила контроль м'яча на перших хвилинах.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Мадридський Реал прийматиме Барселону в рамках 30 туру іспанської Ла-Ліги.

Матч відбудеться у суботу, 10 квітня, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.