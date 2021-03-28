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Бойко: Давайте тему відриву від Шахтаря взагалі не будемо піднімати

Сьогодні 14:12 173 0
Наразі Динамо лідирує в турнірній таблиці на 7 очок
Бойко: Давайте тему відриву від Шахтаря взагалі не будемо піднімати
#Бойко, #Динамо, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - ПроФутбол Digital.

Гравці київського Динамо не мають звертати уваги на відрив від донецького Шахтаря в чемпіонаті України.

Про це заявив голкіпер киян Денис Бойко.

"Тренер дав вихідні, потім почали тренуватися. Все йде по плану. Давайте тему відриву від Шахтаря взагалі не будемо піднімати і обговорювати. Після кінця чемпіонату, останнього матчу поговоримо. Думаю, зараз неактуально все це. Ми повинні робити свою справу - грати, а далі вже подивимося", - сказав Бойко.

Нагадаємо, АЕК має намір придбати Бойка.

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