Бойко: Давайте тему відриву від Шахтаря взагалі не будемо піднімати

Гравці київського Динамо не мають звертати уваги на відрив від донецького Шахтаря в чемпіонаті України.

Про це заявив голкіпер киян Денис Бойко.

"Тренер дав вихідні, потім почали тренуватися. Все йде по плану. Давайте тему відриву від Шахтаря взагалі не будемо піднімати і обговорювати. Після кінця чемпіонату, останнього матчу поговоримо. Думаю, зараз неактуально все це. Ми повинні робити свою справу - грати, а далі вже подивимося", - сказав Бойко.