Бойко: Давайте тему відриву від Шахтаря взагалі не будемо піднімати

Джерело - ПроФутбол Digital.
Гравці київського Динамо не мають звертати уваги на відрив від донецького Шахтаря в чемпіонаті України.
Про це заявив голкіпер киян Денис Бойко.
"Тренер дав вихідні, потім почали тренуватися. Все йде по плану. Давайте тему відриву від Шахтаря взагалі не будемо піднімати і обговорювати. Після кінця чемпіонату, останнього матчу поговоримо. Думаю, зараз неактуально все це. Ми повинні робити свою справу - грати, а далі вже подивимося", - сказав Бойко.
Нагадаємо, АЕК має намір придбати Бойка.