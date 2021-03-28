 Україна - Фінляндія 1:1. Як це було | Футбол | Champion.com.ua
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Україна - Фінляндія 1:1. Як це було

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Україна - Фінляндія 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершується! Збірна України втрачає перемогу в матчі зі командою Фінляндії.

90' Тойвіо грубо зфолив на лівому фланзі, за що отримав жовту картку.

90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Гол! Забиває Пуккі! Бущан вгадав напрямок удару, але фінський форвард пробив надто сильно і точно.

88' Пенальті у ворота збірної України! Забарний віддав заслабку передачу на Бущана, Миколенко ніби наздогнав м'яч, але втратив його і був змушений збивати Пуккі. Черовна картка для українського захисника.

87' На чужій половині поля Камара заїхав в підкаті в ногу Коваленко. Суддя без роздумів показав жовту картку.

85' Пробивав головою Араюурі після навісу з кутового від Лода. Лише штанга зараз врятувала українців від пропущеного гола.

84' Пуккі зачепився за м'яч в чужій штрафній і скинув на Хямяляйнена, який після паузи пробив в ближній кут, але Бущан впорався з цим ударом.

83' Після навісу зі штрафного від Лода пробив на дальній штанзі з льоту Араюурі, але м'яч полетів повз ворота.

82' На фланзі Соболь в підкаті заїхав ззаду по ногах Пуккі, за що тут же побачив перед собою жовту картку.

80' ГООООЛ! Збірна України виходить вперед! Маліновський прорвався правим флангом, віддав хороший пас на Караваєва, той прострілив у центр і Мораес замкнув цю передачу!

78' Заміна від Андрія Шевченка: Євген Макаренко пішов відпочивати, гру продовжив Віктор Коваленко.

76' Подвійна заміна у складі збірної Фінляндії: замість Шуллера на поле вийшов Тейлор, а замість Райтеле гру продовжив Хамалайнен.

74' Маліновський пробивав з-за меж штрафного майданчика, але цей постріл вийшов неточним.

72' Соболь пробивав по воротах з меж штрафного після пасу від Марлоса, але м'яч пішов вкрай неточно.

70' Караваєв класно пробивав у дальній кут, але захисник перевів цей м'яч на кутовий.

68' Заміну у відповідь в складі гостей. Замість Йоні Кауко гру продовжувати буде Йоел Похьянпало.

66' Заміна у складі збірної України: замість Романа Яремчука на поле вийшов Жуніор Мораес.

64' М'яко закинув в штрафну суперника Марлос на хід Яремчуку, але на виході голкіпер перехопив м'яч.

62' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Соболь і відкотив назад під удар Маліновському, але арбітр зупинив гру через офсайд.

60' Караваєв намагався виконати подачу у штрафний майданчик, але м'яч пішов за межі поля.

58' Заміна у складі збірної України: замість Олександра Зубкова на поле вийшов Марлос.

56' У грубому підкаті Матвієнко зніс перед своїм штрафним Кауко. Суддя тут же показав жовту картку захиснику.

55' Намагався Маліновський прорватися через центр, але три захисника гостей відібрали в Руслана м'яч.

53' Подавали фіни з кутового, але українські оборонці відбилися.

52' Пуккі віддавав на Лода у штрафний майданчик, той пробивав, але Матвієнко заблокував цей удар.

50' Зінченко намагався виконати діагональ на Караваєва, але м'яч пішов за бокову лінію.

48' Пробивав Маліновський, але воротар забрав м'яч у руки.

47' Шуллер збив Маліновського перед штрафним майданчиком Фінляндії! Чудовий шанс для Руслана відзначитися зі стандарту.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна України та Фінляндії поки не забивали голів на НСК Олімпійському, господярм потрібно змінювати ситуацію на полі.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Макаренко грубо зіграв у центрі поля, заїхавши по ногах Кауко. Суддя усне попередження зробив хавбеку збірної України.

43' Караваєв на фланзі прибрав захисника і пробивав по воротах, але влучи він у оборнця фінської команди. М'яч пішов на кутовий.

41' У розріз віддавав по флангу Миколенко на хід Яремчуку, але той порушив правила в боротьбі проти Альхо.

39' Яремчук пробив по воротах з меж штрафного майданчику, м'яч від захисника відлетів на Зубкова, але удар Олександра пішов вище воріт.

38' Зінченко з дальньої позиції пробивав, але воротар виявився на місці.

36' Тікав по правому флангу Лод і віддав вперед на хід Пуккі, але тому дістатися до м'яча не дозволив Забарний.

34' У розріз віддавав Миколенко в штрафну на хід Зінченку, але того грамотно корпусом від м'яча відтіснив Тойвіо.

32' Забарний виконував дальну передачу на Маліновського, але Руслан так і не дістав м'яч.

30' Виграв підбір у штрафному суперника Макаренко і скинув на Зінченка, але з пострілом останнього впорався Йорон.

28' По лівому флангу прорвався Миколенко і прострілив на дальню штангу, але тут не встиг підставити ногу Зубков.

26' Зубков скинув під удар Яремчуку, але удар Романа пішов набагато вище воріт.

24' Зінченко віддав пас на Маліновського в штрафний майданчик, той пішов від захисників і навісив у центр. Зубков з хорошої позиції пробивав, але м'яч пішов повз ворота.

23' Збили Маліновського на правому фланзі атаки, але свисток судді промовчав.

21' По флангу закинув Райтала на хід Лоду, але той в боротьбі із захисником випустив м'яч за бокову лінію.

19' Віддавав Соболь з флангу в штрафну на Яремчука, але той в боротьбі проти Араюурі порушив правила.

17' Вимушена заміна у складі збірної Фінляндії: замість Альбіна Гранлунда на поле вийшов Ніколай Альхо.

16' Маліновський пробив з-за меж штрафного майданчика, але м'яч полетів у руки Йорену.

15' М'яко закинув Яремчук в штрафну на хід Зінченку, але на виході прочитав епізод Йорон і забрав м'яч в руки.

13' Зінченко намагався пробити з дальньої дистанції, але Камара заблокував його удар.

11' З флангу віддавав пас Лод на Пуккі, який пробив по воротах, але на шляху м'яча опинилася спина Миколенка.

9' У розріз віддавав Шуллер на хід Пуккі, який намагався завдати удар, але цей простріл заблокували захисники.

7' Зачепився за м'яч в центрі поля Маліновський і отримав по ногах від Камара. Штрафний удар виконуватимуть господарі.

5' Тікав по правому флангу Гранлунд і прострілив уздовж воріт, але м'яч від ноги захисника полетів в аут.

3' Соболь виконував подачу у центр штрафного майданчика, але воротар вийшов та забрав м'яч у руки.

1' Поєдинок розпочався!

Тепер на НСК Олімпійському лунає гімн України!

Лунає гімн Фінляндії.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Збірна України прийматиме Фінляндію в рамках другого туру відбіркового етапу на чемпіонат світу.

Матч відбудеться у неділю, 28 березня, на НСК Олімпійський. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.

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