Початок матчу о 21:45

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи D європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України прийме Фінляндію.

Початок матчу о 21:45

Відомі склади команд:

Україна: Бущан, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Соболь, Караваєв, Маліновський, Макаренко, Зінченко, Зубков, Яремчук

Запасні: Пятов, Трубін, Кривцов, Сидорчук, Сирота, Шапаренко, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайліченко, Мораес, Коваленко

Фінляндія: Йоронен, Араюурі, Гранлунд, Камара, Кауко, Лод, О'Шоннессі, Пуккі, Райтала, Тойвіо, Шуллер

Запасні: Мяенпяя, Еріксон, Ояла, Тейлор, Форсс, Сойрі, Іванов, Пірінен, Алхо, Валакарі, Пох’янпало, Хямяляйнен