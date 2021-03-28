Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру групи D європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України прийме Фінляндію.
Початок матчу о 21:45
Відомі склади команд:
Україна: Бущан, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Соболь, Караваєв, Маліновський, Макаренко, Зінченко, Зубков, Яремчук
Запасні: Пятов, Трубін, Кривцов, Сидорчук, Сирота, Шапаренко, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайліченко, Мораес, Коваленко
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Фінляндія: Йоронен, Араюурі, Гранлунд, Камара, Кауко, Лод, О'Шоннессі, Пуккі, Райтала, Тойвіо, Шуллер
Запасні: Мяенпяя, Еріксон, Ояла, Тейлор, Форсс, Сойрі, Іванов, Пірінен, Алхо, Валакарі, Пох’янпало, Хямяляйнен