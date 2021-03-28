 Соболь та Зубков вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Фінляндією | Футбол | Champion.com.ua
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Соболь та Зубков вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Фінляндією

Сьогодні 20:24 637 0
Початок матчу о 21:45
Соболь та Зубков вийдуть у стартовому складі збірної України на матч з Фінляндією
#Україна, #Фінляндія

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи D європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України прийме Фінляндію.

Початок матчу о 21:45

Відомі склади команд:

Україна: Бущан, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Соболь, Караваєв, Маліновський, Макаренко, Зінченко, Зубков, Яремчук

Запасні: Пятов, Трубін, Кривцов, Сидорчук, Сирота, Шапаренко, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайліченко, Мораес, Коваленко

Актуально: Україна - Фінляндія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022. LIVE

Фінляндія: Йоронен, Араюурі, Гранлунд, Камара, Кауко, Лод, О'Шоннессі, Пуккі, Райтала, Тойвіо, Шуллер

Запасні: Мяенпяя, Еріксон, Ояла, Тейлор, Форсс, Сойрі, Іванов, Пірінен, Алхо, Валакарі, Пох’янпало, Хямяляйнен

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