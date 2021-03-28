 Футбол 1 - Україна - Фінляндія дивитися онлайн матч ЧС-2022 28.03.2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Україна - Фінляндія 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:30 9096 0
Україна - Фінляндія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Завершується перший тайм! Збірна України та Фінляндії поки не забивали голів на НСК Олімпійському, господярм потрібно змінювати ситуацію на полі.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Макаренко грубо зіграв у центрі поля, заїхавши по ногах Кауко. Суддя усне попередження зробив хавбеку збірної України.

43' Караваєв на фланзі прибрав захисника і пробивав по воротах, але влучи він у оборнця фінської команди. М'яч пішов на кутовий.

41' У розріз віддавав по флангу Миколенко на хід Яремчуку, але той порушив правила в боротьбі проти Альхо.

39' Яремчук пробив по воротах з меж штрафного майданчику, м'яч від захисника відлетів на Зубкова, але удар Олександра пішов вище воріт.

38' Зінченко з дальньої позиції пробивав, але воротар виявився на місці.

36' Тікав по правому флангу Лод і віддав вперед на хід Пуккі, але тому дістатися до м'яча не дозволив Забарний.

34' У розріз віддавав Миколенко в штрафну на хід Зінченку, але того грамотно корпусом від м'яча відтіснив Тойвіо.

32' Забарний виконував дальну передачу на Маліновського, але Руслан так і не дістав м'яч.

30' Виграв підбір у штрафному суперника Макаренко і скинув на Зінченка, але з пострілом останнього впорався Йорон.

28' По лівому флангу прорвався Миколенко і прострілив на дальню штангу, але тут не встиг підставити ногу Зубков.

26' Зубков скинув під удар Яремчуку, але удар Романа пішов набагато вище воріт.

24' Зінченко віддав пас на Маліновського в штрафний майданчик, той пішов від захисників і навісив у центр. Зубков з хорошої позиції пробивав, але м'яч пішов повз ворота.

23' Збили Маліновського на правому фланзі атаки, але свисток судді промовчав.

21' По флангу закинув Райтала на хід Лоду, але той в боротьбі із захисником випустив м'яч за бокову лінію.

19' Віддавав Соболь з флангу в штрафну на Яремчука, але той в боротьбі проти Араюурі порушив правила.

17' Вимушена заміна у складі збірної Фінляндії: замість Альбіна Гранлунда на поле вийшов Ніколай Альхо.

16' Маліновський пробив з-за меж штрафного майданчика, але м'яч полетів у руки Йорену.

15' М'яко закинув Яремчук в штрафну на хід Зінченку, але на виході прочитав епізод Йорон і забрав м'яч в руки.

13' Зінченко намагався пробити з дальньої дистанції, але Камара заблокував його удар.

11' З флангу віддавав пас Лод на Пуккі, який пробив по воротах, але на шляху м'яча опинилася спина Миколенка.

9' У розріз віддавав Шуллер на хід Пуккі, який намагався завдати удар, але цей простріл заблокували захисники.

7' Зачепився за м'яч в центрі поля Маліновський і отримав по ногах від Камара. Штрафний удар виконуватимуть господарі.

5' Тікав по правому флангу Гранлунд і прострілив уздовж воріт, але м'яч від ноги захисника полетів в аут.

3' Соболь виконував подачу у центр штрафного майданчика, але воротар вийшов та забрав м'яч у руки.

1' Поєдинок розпочався!

Тепер на НСК Олімпійському лунає гімн України!

Лунає гімн Фінляндії.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Збірна України прийматиме Фінляндію в рамках другого туру відбіркового етапу на чемпіонат світу.

Матч відбудеться у неділю, 28 березня, на НСК Олімпійський. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:30.

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