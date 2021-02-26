Луческу: Якби влітку хтось сказав, що ми будемо на цій стадії - ніхто б не повірив

У другому таймі матчу-відповіді з Брюгге (1:0) Динамо більше контролювало гру та загрожувало воротам суперника.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"У перерві я сказав хлопцям, що ми добре граємо в обороні, добре перекриваємо атаки суперника, але у нас не виходить самим атакувати. Ми надто поспішали і метушилися, роблячи непотрібні торкання і передачі. Ми занадто швидко хотіли вивести гравця на ударну позицію. У другому таймі ми припинили це робити, почали більше контролювати гру і загрожувати воротам суперника.

.Якби влітку хтось сказав, що ми будемо на цій стадії - ніхто б не повірив. Наша команда і молоді хлопці ростуть від матчу до матчу, але через стрес і тиску вони все одно допускають елементарні помилки, які їм невластиві. Просто вони хочуть бачити себе гравцями Динамо.

Хотів би в 1/8 фіналу зіграти проти Шахтаря? Зараз я думаю тільки про Динамо і хочу говорити про цю команду. Ми вирішили поставлене завдання і радіємо цьому. Сподіваюся, і Динамо, і Шахтар пройдуть якнайдалі", - сказав Луческу.