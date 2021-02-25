 Ліга Європи. Брюгге - Динамо Київ 0:1. Як це було | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга Європи. Брюгге - Динамо Київ 0:1. Як це було

Сьогодні 23:50 7958 0
Ліга Європи. Брюгге - Динамо Київ 0:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Завтра, 26 лютого, відбудеться жеребкування наступної стадії ЛЄ. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цієї події.

Матч завершується! Динамо здобуває важку перемогу над Брюгге і проходить до 1/8 Ліги Європи!

90' Родрігес втікав у контратаку, віддав на Циганкова і той продовжив на Шапаренка. Микола пробив у кут, але Міньоле потягнув цей удар.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

86' Відразу заміна від Динамо: Буяльський пішов відпочивати, замість нього на поле вийшов Шапаренко.

85' Заміна в Брюгге: замість Дірара на поле вийшов Окереке.

83' ГООООООЛ! Динамо виходить вперед! Родрігес зробив закидання на Циганкова, той виконав простріл у центр, де Буяльський просто підставив ногу.

81' Баджи пробивав по воротах Динамо після прострілу Соболя, але м'яч пішов вище воріт.

79' Брюгге віддав Динамо м'яч, але кияни не можуть створити гостроту біля воріт суперника.

77' Ще одна заміна від Динамо: замість Кендзьори на поле вийшов Караваєв.

76' Циганков віддавав на Миколенка, але Віталій не встиг до м'яча.

74' Не так багато часу в Динамо залишилося, але навали поки що немає.

72' Невдало розіграли цей стандарт кияни.

71' Миколенко подавав у штрафний майданчик, Соболь вибив м'яч на кутовий.

69' Шапаренко змістився у центр і пробив по воротах, Міньоле потягнув цей удар.

68' Заміна у складі Динамо: замість Шепелєва на поле вийшов Шапаренко.

67' Пробивав з дальньої дистанції Баджи, але після рикошету м'яч забрав Бущан.

66' Не вдається Динамо вийти з оборони в атаку, Брюгге дуже дисципліновано грає у захисті.

64' Нагадаємо, що нульова нічия не влаштовує Динамо, хоча більше атакує саме Брюгге.

62' Баджи виходив один на один після швидкої контратаки, але Бущан виявився сильнішим у цій дуелі.

60' Дірар опинився на газоні після боротьби з Сидорчуком. Сергій відмахнувся від свого суперника.

58' Заміна в складі Брюгге: Дост шкутильгаючи відправляється на лавку для запасних. Гру продовжить Юсуф Баджи.

57' Намагалися розіграти гравці Динамо, але бельгійці відбилися.

56' Буяльський увірвався уштрафний майданчик і виконав простріл, але лише кутовий вдалося заробити.

55' Забарний отримав жовту картку також.

53' Пішла подача від Вормера, Дост потилецею пробив, але м'яч пішов у руки Бущану.

51' Соболь заробив небезпечний штрафний біля воріт Динамо.

49' Бєсєдін за відмашку в центрі поля отримав жовту картку.

47' Заміна по перерві відбулася в Брюгге: замість Ван ден Кейбуса на поле вийшов Ван ден Преймт.

46' Другий тайм розпочався!

Нічого не додав арбітр до першого тайму. Досить нудні нулі на табло, хоча Динамо має забивати мінімум один гол.

42' Ван ден Кейбус сфолив проти Забарного. Вже не перший раз бельгієць порушує правила, нагадаємо, що у нього вже є жовта картка.

40' Соболь пробивав з дальньої дистанції, але удар пішов повз ворота.

38' Сидорчук дальну передачу виконував, але м'яч просто пішов за межі поля.

36' Рікка намагався з дальньої дистанції пробити, але дуже неточним вийшов цей удар.

34' Чимало подач виконують гравці Брюгге у надії на Доста, але поки захисники Динамо не програють боротьбу в штрафному майданчику.

32' Циганков вривався у штрафний майдачник суперника, але у підкаті в нього відібрали м'яч.

30' Буяльський класно віддав у розріз на Родрігеса, але суддя зафіксував офсайд.

28' Соболь з меж штрафного пробив з льоту після навісу від Вормера, але м'яч полетів вище поперечини.

26' З лівого флангу Рікка навісив у центр штрафного, де впав на газон Дост в боротьбі із захисником, але свисток арбітра промовчав.

24' Мата подав у штрафний майданчик, Дост вистрибнув вище всіх і пробив по воротах, але його удар пішов у руки Бущану.

22' Вормер виконував подачу з кутового, але у підсумку Ван ден Кейбус порушив правила проти Циганкова.

20' Миколенко намагався прорватися лівим флангом, але втратив він м'яч у боротьбі з захисником.

18' Ван ден Кейбус отримав жовту картку за грубий фол проти Забарного у центрі поля.

16' Той же Циганков виконував подачу, але гравці Брююге без проблем відбилися.

15' Циганков намагався виконати подачу в штрафний майданчик, але після рикошету м'яч пішов на кутовий.

14' Динамо контролює м'яч у центрі поля, але до чужих воріт кияни не можуть прорватися.

12' Миколенко намагався запустити Родрігеса по флангу, але Мата виграв цю боротьбу і забрав м'яч.

10' Дуже невдало розіграли бельгійці корнер, але Динамо досить швидко втратило м'яч.

9' Пішла подача у штрафний майданчик Динамо, але Сирота у боротьбі з Достом вибив м'яч на кутовий.

8' По черзі команди контролюють м'яч, але до ударів справа не доходить.

6' Розіграли кутовий кияни, але бельгійці відбилися.

5' Бєсєдін проривався у штрафний майданчик, але у боротьбі з захисником заробив лише кутовий.

4' Родрігес з дальньої дистанції намагався пробити по воротах, але заблокували його удар захисники.

2' Намагався Миколенко у розріз віддати на Родрігеса, але вінгер не дотягнувся до м'яча.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле.

Стали відомі стартові склади команд.

Київське Динамо у другій грі 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти бельгійського Брюгге.

Матч відбудеться в четвер, 25 лютого. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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